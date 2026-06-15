الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 15 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التداعيات وردود الأفعال حول إعلان باكستان وإيران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران سيتم التوقيع عليه في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري.

- اليوم الرابع من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، وتترقب فيه عشاق المستديرة مباراتي إسبانيا / الرأس الأخضر (المجموعة الثامنة) وبلجيكا / مصر (المجموعة السابعة).

- بدء تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن وسط التصعيد الإسرائيلي الجديد على لبنان وإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

- تنطلق في فرنسا قمة مجموعة السبع بين 15 إلى 17 يونيو، بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة، وبينها مصر ويمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان، يبدأ زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

* إسرائيل

- الاستعدادات الأمنية تأهبا لردود فعل عسكرية من "حزب الله" على تجديد إسرائيل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت للأسبوع الثاني منذ آخر ضربة الأحد الماضي.

- اليوم الثاني والأخير من زيارة رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله والتي يختتمها الاثنين بافتتاح سفارة للإقليم في القدس، وفق إعلام عبري.

* لبنان

- المعاناة الإنسانية المستمرة جراء عدوان إسرائيل المستمر منذ 2 مارس الماضي والذي بلغت حصيلة الضحايا فيه 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا.



- جلسة لمجلس الوزراء لبحث "المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية".

* فلسطين

- ردود الفعل المحلية والعربية والإسلامية على زيارة رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إسرائيل لأول مرة، واعتزامه افتتاح سفارة للإقليم بالقدس المحتلة.

- رصد تداعيات الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين بالضفة الغربية.

* مصر

- زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى لوكسمبورج لتولي الرئاسة المشتركة للاجتماع الـ11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعقد على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين لبحث تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية والدولية.

* ليبيا

- رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين يصل طرابلس في زيارة غير محددة المدة، لإجراء مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

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* التقارير الخاصة

** تركيا

1- بأنفه يكتب مستقبله.. قصة الطالب التركي "سراج" الذي يتحدى الشلل (تقرير)

تقرير عن الطالب التركي آلب ياسين سراج، (19 عامًا) الذي يواصل رحلته التعليمية في إسطنبول مستعينًا بجهاز لوحي يتحكم به بأنفه، متحديًا ظروفًا صحية معقدة فرضتها عليه إصابته بالشلل الدماغي منذ الولادة، في قصة تعكس نموذج قدرة الإرادة على تجاوز قيود الجسد وتحويل التحديات اليومية إلى مسار نجاح مستمر. (النشرة التركية/ إسطنبول/ بشرى آلا قويون/ صور وفيديو/ 650 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- "عين عرب" جنوبي لبنان.. عدوان إسرائيل يهجّر أهلها ويضيّع زراعتها (تقرير)

تقرير عن معاناة سكان بلدة "عين عرب" الحدودية جنوبي لبنان الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح وترك منازلهم وأراضيهم الزراعية ومواشيهم، ما ألحق خسائر مباشرة بمصادر رزقهم، ويروي نازحون من البلدة قصصا مؤلمة مثل نسرين العبد العال (37عاما) التي تقول: "في كل مرة نغادر نخسر أكثر والموسم الزراعي انتهى عمليًا" (النشرة العربية/ لبنان/ وسيم سيف الدين/ فيديو/ 650 كلمة)

* مونديال 2026

3- "بين قميص الوطن ونداء الجذور".. مواجهات وتحالفات الأشقاء بمونديال 2026 (إطار)

إطار يستعرض ظاهرة حضور الأشقاء في كأس العالم 2026، إذ تشهد البطولة مشاركة 8 أزواج من الإخوة موزعين بالتساوي بين من يتنافسون تحت قمصان منتخبات مختلفة، مثل الأخوين ويليامز وسوتار ودوي ولوكاسين، ومن يدافعون معاً عن ألوان منتخب بلادهم الواحد، كالثنائي الفرنسي هيرنانديز، والتوأم الهولندي تيمبر، بالإضافة إلى الشقيقين دوارتي في الرأس الأخضر وباكونا في كوراساو. (النشرة العربية/ إسطنبول/ محمد رجوي/ 550 كلمة)

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* ملتميديا

- "عين عرب" جنوبي لبنان.. عدوان إسرائيل يهجّر أهلها ويضيّع زراعتها