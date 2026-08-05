الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 5 أغسطس 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

** تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يشارك في اجتماع وزاري بالأردن حول القدس.



- وزير التجارة عمر بولاط يلتقي في مدريد وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارولوس كويربو.



** دولي

- اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

- مستجدات وتداعيات التوترات بين واشنطن وطهران، وترقب التوصل إلى اتفاق بين البلدين يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار جهود الوسطاء للتهدئة وخفض التصعيد.

** فلسطين

- جولة إعلامية في أحد المنازل التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي مؤخرا في بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، لاستعراض انعكاسات ذلك على الأهالي.

- الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة من قبل الجيش والمستوطنين.

- خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، وجهود الدفاع المدني في قطاع غزة في البحث عن جثامين قتلى الإبادة الإسرائيلية تحت أنقاض المنازل المدمرة.

** إسرائيل

- ردود الفعل المتوقعة في أوساط الحكومة والمعارضة بشأن الجولة السابعة من المفاوضات مع لبنان في روما.

** لبنان

- زيارة ميدانية لوزيري النقل فايز رسامني والدفاع الوطني ميشال منسى إلى قريتي قعقية الجسر وزوطر الغربية في جنوب لبنان، للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

- ردود الفعل المتوقعة على اليوم الثاني من الجولة السابعة لمفاوضات روما مع إسرائيل.

** الأردن

- اجتماع وزاري بالعاصمة عمان لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، يضم وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى مشاركة وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

** المغرب

- مستجدات ملف الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، غداة إعادة أغلبية المهاجرين إلى مدينة الفنيدق شمالي المغرب.

- مستجدات حرائق الغابات غداة تحذير السلطات سكان المناطق المجاورة للغابات في 9 أقاليم من خطر اندلاع حرائق.

** تونس

- افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس، والذي يستمر يوما واحدا، ويناقش الأمن السياحي، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومكافحة تهريب الآثار.



** السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية، عقب سيطرة الجيش على مناطق بولاية شمال كردفان وتأمين طريق الصادرات الواصل بين أم درمان ومدينة الأبيض، وسط أنباء عن حشود من الجيش و"الدعم السريع" في ولايتي شمال وغرب كردفان.

** اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري غداة إعلان جماعة الحوثي مهاجمة هدف حساس في مطار نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيرة، دون تعليق من الرياض.





** رياضة

* تصفيات دوري أبطال أوروبا

- آرهوس / صباح

- فنربهتشه / شتورم غراتس



* تصفيات الدوري الأوروبي

- فرينسفاروشي / غورنيك زابجه



* تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

- بران / أبولون ليماسول

- باناثينايكوس / صوفيا



* كأس أمم إفريقيا للسيدات

- مصر / نيجيريا

- مالاوي / زامبيا

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- بعد ترميمها بتركيا.. المقاتلة الألمانية "فوكه- فولف" تحلق مجددا (تقرير)

يتحدث التقرير عن عودة المقاتلة الألمانية التاريخية "فوكه-فولف 190" إلى التحليق بعد خضوعها لعملية ترميم استمرت 14 شهرا في ولاية أسكي شهير التركية، لتجتاز أولى رحلاتها التجريبية بنجاح، رغم أنها تعد واحدة من ثماني طائرات فقط متبقية من هذا الطراز في العالم، بالإضافة إلى الرحلة التاريخية للطائرة منذ تصنيعها في ألمانيا عام 1943، مرورا بتحطمها خلال الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى ترميمها في تركيا. (النشرة التركية/أسكي شهير/ ياووز إمراه سور/ صور وفيديو/ 389 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- رضيع بغزة يصارع الموت والحصار الإسرائيلي يؤجل رحلة العلاج (تقرير)

الرضيع الفلسطيني محمد عاهد المصري (9 أشهر) يرقد في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة في ظل عجز الأطباء عن توفير العلاج اللازم له بسبب الحصار الإسرائيلي، بعدما خضع لثلاث عمليات جراحية جراء إصابته بانغلاق في الأمعاء، إذ لا يتناول الطعام والماء وحالته تتراجع كل يوم، وسط مناشدات أطلقتها والدته لإنقاذه (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 610 كلمات)

3- حرفي عراقي يوثق تاريخ كركوك بمجسمات تحاكي معالمها التراثية (تقرير)

يتحدث التقرير عن الحرفي العراقي عادل حاجي بكر، الذي كرّس أكثر من 22 عامًا من عمره من أجل تصميم مجسمات خشبية توثق المعالم التاريخية والأثرية في مدينة كركوك شمالي العراق، في محاولة للحفاظ على تراثها الثقافي المهدد بالاندثار ونقله إلى الأجيال الجديدة. ويطمح حاجي بكر إلى توسيع مشروعه ليشمل مواقع أثرية في مختلف المحافظات العراقية. (النشرة العربية/ كركوك/ صور وفيديو/ 346 كلمة)

* ملتيميديا

- بعد ترميمها بتركيا.. المقاتلة الألمانية "فوكه- فولف" تحلق مجددا

- رضيع بغزة يصارع الموت والحصار الإسرائيلي يؤجل رحلة العلاج

- حرفي عراقي يوثق تاريخ كركوك بمجسمات تحاكي معالمها التراثية