الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 15 يوليو 2026

المتابعات الإخبارية

* تركيا

- فعاليات رسمية وشعبية لإحياء الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

* دولي

- اليوم الثاني والأخير من الجولة السادسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي انطلقت الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، بعد 5 جولات سابقة عُقدت في واشنطن.

- التصعيد العسكري المستمر منذ أيام بين الولايات المتحدة وإيران، غداة إعلان واشنطن رسميًا إعادة تفعيل الحصار البحري ضد إيران، بينما واصلت طهران ردها بشن هجمات على الأردن وبلدان خليجية.

- مؤتمر تنظمه وكالة الطاقة الدولية، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، حول شبكات الكهرباء الرقمية، ويناقش أنظمة الطاقة النظيفة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء عالميًا.

* اليمن

- المستجدات عقب تصعيد عسكري غير مسبوق منذ سنوات بين جماعة الحوثي والحكومة، إثر إعلان الأخيرة استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية.

*العراق

- اليوم الثالث من زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن.

*قطر

-اليوم الثالث والأخير من استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الوفود المعزية بوفاة والده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ومن المتوقع وصول رؤساء ومسؤولين عرب لتقديم واجب العزاء.

إسرائيل

- ردود الفعل المتوقعة بشأن جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما، سواء من قبل الائتلاف الحكومي أو المعارضة.

- متابعة أحدث المداولات في الكنيست (البرلمان) مع الاستعدادات لحله رسميًا يوم 17 يوليو الجاري لانتهاء ولايته الحالية.

- رصد ردود الفعل المتوقعة على إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يوقف اعتقال اليهود المتدينين (الحريديم) الفارين من التجنيد العسكري.

*فلسطين

- متابعة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ورصد اعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بعدة مناطق بالضفة الغربية.

- رصد ردود الفعل المتوقعة على كشف إعلام عبري تخصيص إسرائيل، قبل نحو شهر، 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها تكتمت على القرار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

* لبنان

- مؤتمر صحفي يعقده وزير الزراعة نزار هاني، يطلق خلاله حملة إدارة صحة الغابات.

- جلسة تشريعية لمجلس النواب (البرلمان) لمناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال، بينها إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والعفو العام عن السجناء، وقانون للإعلام، وإلغاء عقوبة الإعدام.

* المغرب

- انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي الفرنسي بالعاصمة الرباط برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وتستمر حتى الخميس.

- جهود السلطات المغربية في إخماد حرائق اندلعت منذ 3 أيام ببعض المناطق مثل غابة العرائش بالشمال وواحة أوفوس جنوب شرقي المملكة، دون الحديث عن خسائر بشرية أو مادية.

* السودان

- متابعة جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، للاستماع إلى الإحاطة الدورية التي يقدمها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول إقليم دارفور غربي البلاد.

* الرياضة

الدور نصف النهائي لمونديال 2026

- إنجلترا / الأرجنتين

التقارير الخاصة

تركيا

1- أول وزير أوروبي زار تركيا بعد محاولة الانقلاب: دعم الديمقراطية كان واجبًا (مقابلة)

قال الوزير البريطاني السابق السير آلان دنكن، أول وزير أوروبي يزور تركيا عقب محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016، إن انتقاله إلى أنقرة بعد أيام من المحاولة كان يحمل رسالة واضحة مفادها الوقوف إلى جانب الحكومة المنتخبة والديمقراطية التركية، مؤكدًا أن إسقاط الحكومات المنتخبة بالقوة أمر غير مقبول. (النشرة التركية/ زحل دميرجي/ 700 كلمة- فيديو)

2- ليلة الانقلاب الفاشل.. آثار محاولة اغتيال أردوغان باقية في فندق (تقرير)

تقرير يرصد آثار الهجوم على فندق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة محاولة الانقلاب، بعدما قررت إدارة الفندق عدم ترميمها كي تبقى شاهدًا على ما جرى. وتظهر داخل الفندق آثار الرصاص على أقفال الأبواب وأثاثًا محطمًا ومرايا مكسورة وثقوبًا في الجدران والأثاث، وفي الجزء الخلفي من الغرفة التي أقام فيها أردوغان ما تزال سجادات الصلاة والمسابح في أماكنها. (النشرة التركية/ موغلا/ صبري كسن/ صور وفيديو/ 560 كلمة)

3- 10 سنوات مرت.. ماذا جرى ليلة المحاولة الانقلابية في تركيا؟ (تقرير)

مع مرور 10 سنوات على محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016، يستعرض التقرير المراحل التي سبقت محاولة الانقلاب، وكيف تطورت وقائع تلك الليلة ساعة بساعة، وصولًا إلى إفشالها، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى أبرز المحطات التي أعقبتها. (النشرة التركية/ جميل مراد بوداق/ سنانور طورون/ صور وفيديو - نحو 1200 كلمة)

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

4- بفعل الحصار الإسرائيلي.. خياطة الإطارات طوق لنجاة المركبات بغزة (تقرير)

تقرير يتناول الأزمة الحادة في إطارات المركبات بقطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد منذ أكتوبر 2023، والتي تهدد بتوقف ما تبقى من مركبات تقدم خدمات للفلسطينيين، بينها الإسعاف والدفاع المدني والنقل التجاري. وتلجأ ورش الصيانة والسائقون إلى حلول بدائية لإبطاء تآكل الإطارات، مثل خياطتها واستخدام خليط من الطحين والماء لإطالة عمرها. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 750 كلمة)

5-عقب موجة حر.. المغرب يسرّع إجراءات الوقاية من الحرائق (مقابلة)

مقابلة للأناضول يتحدث فيها المسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب محمد بوطاهر عن منظومة الوقاية التي تعتمدها المملكة لمواجهة حرائق الغابات، قائلًا إن الاستعدادات لا تتوقف عند الرصد والإنذار، بل تمتد إلى تعزيز الجاهزية الميدانية قبل اندلاع الحرائق، بينها "تعبئة حراس الغابات، وإعداد وصيانة مثبطات النار، إضافة إلى تجهيز وتموقع عدد من سيارات التدخل الأولي". (النشرة العربية/ المغرب/ خالد مجدوب/ فيديو/ 564 كلمة)

*دولي

6- "المكافآت الصغيرة".. سعادة تُشترى أم فخ استهلاكي؟ (تقرير)

تقرير عن تنامي ظاهرة "المكافآت الصغيرة" في أنماط الاستهلاك العالمية، إذ يتجه كثير من الأفراد، لا سيما الشباب، إلى إنفاق مبالغ محدودة على منتجات وتجارب تمنحهم شعورًا سريعًا بالراحة والرضا النفسي، ويستعرض التقرير آراء خبراء في تأثير هذه الظاهرة وما إن كانت تمثل أسلوبًا صحيًا للتعامل مع الضغوط اليومية أم ثقافة استهلاكية قد تقود إلى الإفراط في الإنفاق. (النشرة التركية/ إسطنبول/ محمد طرخان / 800 كلمة)

* ملتميديا

- بفعل الحصار الإسرائيلي.. خياطة الإطارات طوق لنجاة المركبات بغزة

- عقب موجة حر.. المغرب يسرّع إجراءات الوقاية من الحرائق

- أول وزير أوروبي زار تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة: دعم الديمقراطية كان واجبًا

- ليلة الانقلاب الفاشل.. آثار محاولة اغتيال أردوغان باقية في فندق

-مرور 10 سنوات على محاولة انقلاب تنظيم غولن الإرهابي في تركيا