الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 10 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- استمرار جهود الوساطة للوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن غداة إعلان الأخيرة شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية، فيما أعلنت طهران استهداف ما قالت إنها قواعد عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين والأردن.

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يشارك في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" في بلغاريا.

* إسرائيل

- حالة التأهب الأمني المستمرة بعد جولة تصعيد ضد طهران الاثنين، وغداة تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي قال خلالها إن الجيش مستعد للعودة وتوجيه ضربة أخرى "قاسية وعميقة" لإيران.

- التداعيات وردود الفعل المستمرة على فرض فرنسا عقوبات على وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش وقادة مستوطنين على خلفية "العنف المروع" بحق مدنيين فلسطينيين، تزامنا مع عقوبات فرضتها أيضا أستراليا وكندا والنرويج وبريطانيا على مستوطنين متطرفين.

* لبنان

- المعاناة الإنسانية مع تزايد يومي لأعداد القتلى والجرحى وأعداد النازحين جراء عدوان إسرائيل المستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و666 قتيلا و11 ألفا و321 جريحا، إثر تسجيل 29 قتيلا و133 جريحا خلال 24 ساعة.

* فلسطين

- زيارة إلى قرية الخان الأحمر شرقي القدس والتي تهدد إسرائيل بتهجير أهلها، يقوم بها أعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات دولية في فلسطين برفقة وفد حكومي برئاسة وزيرة الخارجية فارسين أغابكيان، بهدف "دعم وتعزيز صمود المواطنين في المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة".

- رصد تداعيات الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، على محاولات العائلات الفلسطينية ترميم حياتها اليومية في غزة، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

- ردود الفعل المتوقعة على تحذير مؤسسة القدس الدولية، من تصعيد إسرائيل لـ"سياسة تفريغ" عدد من معالم المسجد الأقصى المبارك بذرائع أمنية، وأحدثها قبة موسى في الجهة الجنوبية الغربية منه.

* السعودية

- تستضيف المملكة -عبر الاتصال المرئي- أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بين 10 إلى 11 يونيو 2026، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.

* مصر

- مباحثات في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره من الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتشاور حول قضايا دولية وإقليمية.

* البحرين

- ينعقد اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ومشاركة وزراء خارجية دول الخليج، ويقام على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا بحضور وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

* اليمن

- التطورات الميدانية، غداة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد، وفق التلفزيون اليمني الرسمي.

* تونس

- تنطلق بتونس العاصمة فعاليات "المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية" ويستمر يومين بمشاركة مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية.

*رياضة

** مباريات ودية

- السنغال / السعودية

- الأرجنتين / آيسلندا

- فنزويلا / العراق

- البرتغال / نيجيريا

- بوليفيا / الجزائر

- إنجلترا / كوستاريكا

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** التقارير الخاصة

* دولي

1- موقف ألمانيا من حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة يُفقدها مقعد مجلس الأمن الدولي (خبراء)

أرجع خبراء ومراقبون استطلعت الأناضول آراءهم، إخفاق ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028، إلى تراجع رصيدها السياسي لدى عدد من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي، على خلفية مواقفها من حرب الإبادة في قطاع غزة التي استمرت عامين، والدعم الذي قدمته لإسرائيل خلال الأشهر الماضية (النشرة التركية/ لاهاي/ سلمان أقسنقر/ فيديو/ 650 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- حصار وسرقة أراضي.. هجمة إسرائيلية استيطانية على قرية "مردا" الفلسطينية (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على التوسع الاستيطاني المتسارع في قرية مردا شمالي الضفة الغربية، حيث تواصل الآليات الإسرائيلية أعمال تجريف واقتلاع أشجار زيتون لصالح مشاريع استيطانية، أبرزها توسعة طريق "عابر السامرة" ومستوطنة "أريئيل"، وتواجه القرية حصارا مشددا جراء إغلاق مداخلها وفرض قيود على حركة السكان، في حين صودر ثلثا أراضي القرية لصالح المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 850 كلمة)

* مونديال 2026

3- مونديال 2026.. أشهر الصدمات والمفاجآت في تاريخ كأس العالم (إطار)

إطار يستعرض الجانب المثير والمشوق في عالم كرة القدم من خلال تسليط الضوء على أبرز المفاجآت "غير المتوقعة" التي شهدتها بطولات كأس العالم على مدار قرابة 96 عاما، إذ تمكنت منتخبات تُصنف نظريا على أنها "الأضعف" من الإطاحة بمنتخبات كبرى، ما جعل هذه المباريات تتحول إلى محطات تاريخية في ذاكرة المونديال (النشرة العربية/ إسطنبول / أحمد حسن / غرافيك/ 1000 كلمة)

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* ملتيميديا

- حصار وسرقة أراضي.. هجمة إسرائيلية استيطانية على قرية "مردا" الفلسطينية