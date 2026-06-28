الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 28 يونيو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 28 يونيو 2026

** أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

- استمرار رصد مستجدات وردود الفعل العربية والدولية على توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في واشنطن، في ختام جولة خامسة من المفاوضات بين البلدين.

- المستجدات وردود الأفعال على هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، عقب استهداف أمريكي لمواقع بمضيق هرمز، بعد إعلان واشنطن أن طهران هاجمت ناقلة تجارية.

- مستجدات مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.

- مستجدات مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

- سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق يجري زيارة رسمية يومي الأحد والاثنين إلى فرنسا، تلبية لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

* تركيا

-رئيس البرلمان نعمان قورتولموش يعقد لقاءات ثنائية في إطار قمة رؤساء برلمانات الناتو في إسطنبول.

* إسرائيل

- قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر، الموجود في تل أبيب منذ الخميس الماضي، يزور مناطق بشمال إسرائيل لمتابعة الخطوات الأولى لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وفق ما أعلنته هيئة البث العبرية.

- استمرار رصد ردود الفعل داخل إسرائيل على الاتفاق الموقع مع لبنان، وسط انتقادات لحكومة نتنياهو.

* لبنان

- رصد ردود الفعل على "اتفاق الإطار" مع إسرائيل وسط دعوات أنصار "حزب الله" إلى التظاهر رفضا لاتفاق.

* فلسطين

- مستجدات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* العراق

- وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري زيارة رسمية إلى بغداد، غير معلنة المدة، على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى، حيث من المقرر أن يعقد عراقجي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره العراقي فؤاد حسين وكبار القادة السياسيين.

* الجزائر

- استمرار الناخبين الجزائريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في عملية تستمر حتى الخميس المقبل، يوم الاقتراع الوطني في الداخل.

* السودان

- التطورات الميدانية عقب إعلان الجيش السوداني السيطرة على بلدة أبوقمرة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور (غرب) بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

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** التقارير الخاصة

1- خبراء: "سكة الحجاز الجديدة" تمنح المنطقة بديلا للممرات البحرية المهددة بالتوترات (تقرير)

تقرير يتناول الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع "سكة حديد الحجاز الجديدة" الذي تعتزم تركيا تنفيذه بالتعاون مع سوريا والأردن، استنادا إلى المسار التاريخي للخط العثماني. ويستعرض التقرير آراء خبراء يرون أن المشروع سيتحول إلى ممر لوجستي يربط الخليج وأوروبا، ويوفر بديلا لطرق التجارة التقليدية المهددة بالاضطرابات، مع مساهمته في دعم إعادة إعمار سوريا وربطه بمشاريع النقل الإقليمية والدولية المتمثلة في "طريق التنمية" ومبادرة "الحزام والطريق" و"الممر الأوسط". (النشرة التركية/ إسطنبول/ جغري قوشاق/ 850 كلمة).

2- في حلب.. ورشة يديرها مكفوفون تحول القصب إلى مصدر رزق (تقرير)

تقرير يسلّط الضوء على تجربة مجموعة من المكفوفين في مدينة حلب شمالي سوريا، نجحوا في تأسيس ورشة لإنتاج الأثاث والمنتجات اليدوية من القصب والخوص، وتحويلها إلى مصدر دخل وفرصة للاستقلال المهني رغم الإعاقة وتداعيات الحرب. ويستعرض التقرير كيف تعلم الفريق الحرفة عبر دورة تدريبية قدمتها مدربة تركية من ذوي الإعاقة البصرية، ومساعيهم لتوسيع المشروع وتحويله إلى مصنع يوفر فرص عمل لعشرات الأشخاص من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. (النشرة التركية/حلب/ محمد براق قره جه أوغلو/ صور وفيديو/ 500 كلمة).

3- حفار واحد لـ8500 جثمان.. غزة تبحث عن مفقودي الإبادة بإمكانات شبه معدومة (تقرير)

يرصد التقرير معاناة عائلات فلسطينية تنتظر انتشال رفات ذويها من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة، حيث لا يزال نحو 8500 جثمان ورفات عالقا تحت الركام. ويحذر الدفاع المدني من أن العمل بحفار واحد قد يستغرق سنوات، بينما يمكن إنجاز المهمة خلال 3 أشهر حال توفر المعدات اللازمة، وسط تقديرات بأن ركام غزة يتراوح بين 50 و68 مليون طن. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 700 كلمة).

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** ملتيميديا

- حفار واحد لـ8500 جثمان.. غزة تبحث عن مفقودي الإبادة بإمكانات شبه معدومة