الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 26 يوليو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 26 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الـ15، في ظل عدم تنفيذ القوات الأمريكية ضربات جديدة ضد إيران منذ السبت، بالتزامن مع حديث إعلام أمريكي عن أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات إلى الجيش بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية.

* فلسطين

- التطورات الميدانية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاقتحامات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، بما يشمل إقامة حواجز وإغلاق طرق رئيسية وإشعال حرائق في عدة مناطق واقتحامات لمدن وقرى فلسطينية واعتقال عشرات الشبان وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي أسفرت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عن مقتل 1185 فلسطينيا وإصابة 3816 آخرين.

* إسرائيل

- ردود الفعل الداخلية على توسيع حكومة نتنياهو العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وتسريع شرعنة بؤر استيطانية وإنشاء أخرى جديدة.

* لبنان

- العودة المتواصلة لسكان بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في أول تطبيق ميداني لاتفاق صيغة الإطار، مع متابعة الخروقات الإسرائيلية وحصيلة الضحايا.

* العراق

- رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع نظيره العراقي علي فالح الزيدي، تتناول ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية.

* سوريا

- اليوم الثاني من زيارة غير محددة المدة يجريها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها لمسؤول يشغل هذا المنصب منذ 17 عاما.

* المغرب

- جهود السلطات المغربية لرصد وإخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق بالتزامن مع موجة حر تضرب البلاد، وفي أحدث التطورات أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إطفاء حرائق في إقليمي تطوان (شمال) وتارودانت (وسط)، أتت على نحو 12 هكتاراً من الغطاء النباتي.

* اليمن

- التطورات الميدانية والعسكرية في ظل التصعيد بين جماعة الحوثي من جهة والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة أخرى، غداة ادعاء الجماعة تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد منشآت تتبع شركة أرامكو غربي المملكة، قالت إنهما جاءتا ردا على غارات التحالف التي استهدفت الجمعة محافظة الحديدة غربي اليمن.

* السودان

- التطورات الميدانية والعسكرية غداة تحرير الجيش السوداني مناطق استراتيجية في ولاية شمال كردفان، من بينها مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ بعد عمليات عسكرية ضد "الدعم السريع".

** رياضة



* الدوري الأمريكي



- مونتريال إمباكت / إنتر ميامي

- أورلاندو سيتي / ناشفيل

- نيويورك سيتي / شيكاغو فاير

-----------------

** التقارير الخاصة

** تركيا

- من الروضة الشريفة إلى القصور الملكية.. سجاد نادر يستعيد بريقه في إسطنبول (تقرير)

تقرير يرصد رحلة السجاد الأثري القادم من قصور ملكية ومجموعات خاصة والروضة الشريفة إلى ورشة حرفي في إسطنبول، حيث يعاد ترميمه وفق تقنيات النسج الأصلية للحفاظ على قيمته التاريخية والفنية والروحية، من خلال قصة الحرفي التركي أحمد بيرقدار الذي يمارس المهنة منذ نحو أربعة عقود. (النشرة التركية/ إسطنبول/ أرول دكرمنجي/ صور، فيديو/ نحو 1000 كلمة)

** الشرق الأوسط

- بين الصخور... نقوش السعودية توثق ملامح المجتمع الإسلامي المبكر (مقابلة)

تكشف النقوش الصخرية المكتشفة حديثا في السعودية جوانب من التاريخ الاجتماعي والديني للعصر الإسلامي المبكر. ويقول عالم الاجتماع التركي والباحث المتخصص في علم النقوش مفيد يوكسل للأناضول، إن النقوش توثق أسماء وأنسابا ومسارات للحج والتجارة، إلى جانب تفاصيل من الحياة اليومية. ويضيف أنها تساعد الباحثين على تتبع تطور الخط العربي من جذوره النبطية والآرامية، مشيرا إلى أنها تقدم كذلك شواهد مادية تكمل المصادر الإسلامية الكلاسيكية وتتيح مراجعة بعض معلوماتها. (النشرة التركية/ إسطنبول/ فاروق طوقات ومحمد نوري أوتشار/صور وفيديو/ نحو 800 كلمة)