الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 21 يونيو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 21 يونيو/ حزيران 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 21 يونيو/ حزيران 2026

** المتابعات الإخبارية

دولي

- انطلاق محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، ضمن "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الممهدة لإنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى، بعد تأجيلها من الجمعة.

- متابعة تداعيات إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ولا سيما على حركة التجارة وإمدادات الطاقة وأسواق النفط، بدعوى عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها في التفاهم المبرم بين الجانبين واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

- رصد ردود الفعل الدولية ومواقف المنظمات الحقوقية إزاء مقتل مصور قناة "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

تركيا

مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، المقرر عقده في القاهرة.

لبنان

- معاناة المدنيين جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، رغم التفاهم الأمريكي الإيراني الذي ينص على وقف الحرب في مختلف الجبهات، غداة مقتل 22 شخصا في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد.

فلسطين

- متابعة معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الخروقات الإسرائيلية لتفاهمات وقف إطلاق النار، بالتوازي مع رصد الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

مصر

- انطلاق امتحانات الثانوية العامة بمشاركة أكثر من 921 ألف طالب وطالبة في 2032 لجنة على مستوى الجمهورية.

الأردن

- نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يلتقي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية في شمال كردفان ودارفور، مع استمرار قوات الدعم السريع في استهداف مدينة الأبيض وقصف محطة كهربائها، ما أدى إلى توقف محطات المياه، وسط تحذيرات أممية من هجوم محتمل على المدينة التي تستضيف نحو مليون نازح.

* الرياضة

منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وانطلقت في 11 يونيو/ حزيران الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.



- الإكوادور / كوراساو (المجموعة الخامسة) على ملعب "كانساس سيتي ستاديوم"، الولايات المتحدة



- تونس / اليابان (المجموعة السادسة) على ملعب "مونتيري ستاديوم"، المكسيك



- إسبانيا / السعودية (المجموعة الثامنة) على ملعب "أتلانتا ستاديوم"، الولايات المتحدة



- بلجيكا / إيران (المجموعة السابعة) على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم"، الولايات المتحدة

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* التقارير الخاصة

تركيا

1- خانات وأسواق إسطنبول.. "زنجيرلي خان" يحفظ تقاليد عثمانية عمرها 3 قرون (تقرير)

تقرير يرصد استمرار "زنجيرلي خان" التاريخي، المشيد عام 1708 قرب البازار الكبير في إسطنبول، في أداء دوره مركزا للحرف والتجارة العثمانية التقليدية بعد أكثر من 3 قرون، وسط إقبال من السياح على منتجاته التراثية، ويستعرض شهادات تجار السجاد والمجوهرات والمشروبات التقليدية عن تمسك الخان بطابعه المعماري والتراثي رغم تراجع بعض الحرف القديمة (إسطنبول/ قاآن أولو، مجاهد أنس سوينج/ صور، فيديو/ 800 كلمة)

دولي

2- إثيوبيا.. تقليد عريق يجعل الضباع شريكا في الحياة اليومية (تقرير)

تقرير يستعرض تقليد "رجال الضباع" في مدينة هرر شرقي إثيوبيا، إحدى المدن المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث يطعمون الضباع البرية ليلا خارج أسوار المدينة لإبعادها عن السكان والمزارع، في علاقة تحولت عبر قرون من مواجهة الخطر إلى تعايش يساهم في التخلص من النفايات العضوية ويعكس جانبا من التراث الثقافي والبيئي للمدينة. (النشرة التركية/ هرر/ إرم دمير/ صور وفيديو/ 650 كلمة).