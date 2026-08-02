الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 2 أغسطس 2026 تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم الأحد 2 أغسطس/ آب 2026.

** المتابعات الإخبارية:

* دولي

- مستجدات وتداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على وقع المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف هجوم واسع النطاق كان مخططا له على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، بناء على طلب من الوسطاء.

- ردود الفعل المتواصلة على إصدار "مجلس السلام" مسودة اتفاق تحت عنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة"، تحدد المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة.



* فلسطين

- التصعيد الاستيطاني واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



* لبنان

- مستجدات تصعيد الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان عبر عمليات توغل وقصف مدفعي وإحراق منازل وتفجيرها.

* إسرائيل

- ترقب رد الحكومة على خارطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام بشأن إنهاء الحرب وإحلال السلام في غزة.

* سوريا

- الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتواصلة في جنوبي البلاد، وآخرها، مداهمة قوات من الجيش السبت، منزلا في ريف درعا الغربي.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة إعلان قوة تابعة لـ"قوات الدعم السريع" استسلامها للقوات السودانية وتسليم أفرادها أنفسهم بكامل عتادهم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري بين الحكومة المدعومة بتحالف دعم الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، غداة إعلان قوات "درع الوطن" الحكومية في اليمن اغتيال قائد اللواء الرابع فيها في هجوم نفذه مجهولون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

* المغرب

- متابعة التطورات المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية تجاه سبتة، حيث طالبت 22 دولة أوروبية، السبت، بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط، على خلفية تدفق مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

* الرياضة

* كأس أمم إفريقيا للسيدات

- غانا / الكاميرون

- مالي / الرأس الأخضر



* الدوري الأمريكي

- دي سي يونايتد / ناشفيل

- إنتر ميامي / كولومبوس كرو

- مونتريال إمباكت / نيو إنغلاند

** التقارير الخاصة

تركيا

1- حين تصلي الظلال على أبواب مسجد عمره ثمانية قرون في تركيا (تقرير)

يواصل جامع ودار الشفاء في دوريكي بولاية سيواس، المشيدان عام 1228، إبهار الزوار بظاهرة فريدة تتشكل فيها ظلال تشبه أشخاصًا يصلون أو يقرؤون القرآن في أوقات محددة من السنة، نتيجة التفاعل الدقيق بين أشعة الشمس والزخارف الحجرية ثلاثية الأبعاد. يُعد المجمع، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، من أبرز روائع العمارة السلجوقية، ويُلقب بـ"حمراء الأناضول" لثراء زخارفه الحجرية الفريدة التي لا يتكرر فيها أي نقش. (النشرة التركية / سيواس/ سرحاد ظفر، توناهان أكغون/ صور وفيديو / 850 كلمة)

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- في أسواق حلب.. حرفي يصون فناً عمره 1400 عام من الاندثار (تقرير)

تقرير يتناول قصة الحرفي السوري أيمن سعيد، الذي يواصل في أسواق حلب التاريخية ممارسة فن الزخرفة الخشبية البارزة، أحد أقدم الفنون التقليدية في المنطقة، ويعمل على توريثه لابنه حفاظًا عليه من الاندثار. ويستعرض التقرير تاريخ هذا الفن الذي استخدم قرونًا في تزيين المساجد والكنائس والقصور، قبل أن يتراجع حضوره مع تغير أنماط البناء، كما يسلط الضوء على مراحل إنجازه اليدوية. (النشرة التركية/ حلب/ أحمد قره أحمد/ صور وفيديو/ 500 كلمة)