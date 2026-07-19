الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 19 يوليو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 19 يوليو/ تموز 2026.

المتابعات الإخبارية

*دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، غداة إعلان طهران تعليق التزاماتها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، واستكمال الجيش الأمريكي الموجة السابعة من ضرباته على مواقع داخل إيران، مع استمرار الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

- تداعيات الهجمات الإيرانية في المنطقة، غداة استهداف إيران محطة للكهرباء وتحلية المياه في الكويت، وإعلان الأردن إسقاط 4 مسيرات بعد التصدي لـ10 صواريخ إيرانية.

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يزور العاصمة القطرية الدوحة.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- زيارة يجريها الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل البلاد.

- الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، التي أسفرت عن 4 آلاف و324 قتيلا و12 ألفا و224 جريحا منذ 2 مارس/ آذار 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

- الخطوات المرتقبة لتنفيذ تفاهمات "المنطقتين التجريبيتين" جنوبي لبنان، عقب الجولة السادسة من المفاوضات مع إسرائيل في روما، وسط خلافات بشأن الانسحاب ونزع سلاح "حزب الله".

* المغرب

- جهود السلطات لإخماد حرائق الغابات في إقليمي الحوز وتارودانت.

* تونس

- تداعيات موجة الحر الشديد في تونس واستمرار الضغط على شبكتي الكهرباء والمياه.

* السودان

- مسار القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، ولا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها.

* اليمن

- مستجدات التصعيد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد تلويح مسؤولين حكوميين بخوض "معركة حاسمة"، وإعلان الجماعة رفع جاهزيتها.

*رياضة

- اليوم الختامي من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026.

*النهائي

- إسبانيا/ الأرجنتين على ملعب "نيويورك نيوجيرسي".

- حفل ختام كأس العالم، الذي يقام بالتزامن مع المباراة النهائية.

** التقارير الخاصة

1- تركيا.. بحيرات "مرجان" الجليدية تستقبل عشاق الطبيعة (تقرير)

يرصد التقرير انطلاق موسم الرحلات الصيفية إلى بحيرات "مرجان" الجليدية في ولاية تونج إيلي شرقي تركيا، مع ذوبان الثلوج وظهور بحيراتها الفيروزية، كما يستعرض مسار الوصول إليها ومقوماتها الطبيعية، وسط تزايد إقبال الزوار من ولايات مختلفة. (النشرة التركية/ سيدار جان إيرين/ تونج إيلي/ فيديو وصور/ 700 كلمة)

2- إسبانيا والأرجنتين.. نهائي تاريخي وسوابق تنظيمية بمونديال 2026 (تقرير)

- يتناول التقرير نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، الذي يقام مساء اليوم، ومن المنتظر أن يشهد أحداثا هي الأولى من نوعها منذ بدء تنظيم البطولة في ثلاثينيات القرن الماضي، من بينها عرض فني بين الشوطين، ومنح لاعبي المنتخب الفائز بالكأس خواتم تذكارية. ويتطرق التقرير إلى طموحات الفريقين والأرقام القياسية التي من الممكن أن يحققها مدربا ولاعبو المنتخبين. (النشرة التركية/ يونس قايماز/ نيويورك/ 700 كلمة)