الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 14 يونيو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2026.

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مباريات اليوم الثالث من مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل:

البرازيل / المغرب (المجموعة الثالثة) على ملعب "نيويورك/ نيوجيرسي ستاديوم" في الولايات المتحدة



هايتي / اسكتلندا (المجموعة الثالثة) على ملعب "بوسطن" الولايات المتحدة



أستراليا / تركيا (المجموعة الرابعة) على ملعب "بي سي بليس" فانكوفر، كندا



ألمانيا / كوراساو (المجموعة الخامسة) على ملعب (هيوستن ستاديوم) الولايات المتحدة



هولندا / اليابان (المجموعة السادسة) على ملعب (دالاس ستاديوم) الولايات المتحدة

- ردود الفعل والتطورات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع الأحد، بينما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

* إسرائيل

- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء الأحد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، لبحث الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

- متابعة التطورات في الشمال مع تواصل هجمات "حزب الله" بالصواريخ والمسيرات.

- المواقف من اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، حيث قالت مصادر أمنية إن الجيش يستعد لتقليص عملياته في لبنان، على ضوء الاتفاق المرتقب.

* لبنان

- تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر جنوبي البلاد واستمرار خرق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2023 بغزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على مناطق بالضفة الغربية.

* السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية غداة إعلان الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" على منطقة أمرا الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

* المغرب

- متابعة ردود الفعل الرسمية والشعبية على نتيجة أولى مباريات المغرب في المونديال مع البرازيل والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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** التقارير الخاصة

1- السودان يعوّل على الاستثمارات التركية بمجال الطاقة وإعادة الإعمار (تقرير)

تقرير حول توجه السودان إلى تعزيز تعاونه مع تركيا في قطاع الطاقة، في إطار مساعٍ لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء الحرب المتواصلة منذ أبريل 2023، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وزير الطاقة والنفط السوداني معتصم إبراهيم أحمد، قال للأناضول إن بلاده تعمل على إعادة تفعيل التعاون والانتقال من مرحلة التفاهمات إلى تنفيذ مشاريع عملية. (النشرة التركية/ إسطنبول/ فردوس يوكسل – هاندان قازانجي/ فيديو/ 600 كلمة).

2- أمراض وخيام ملتهبة.. الحر يؤرق نازحين هجرتهم إسرائيل بغزة (تقرير)

يتحدث التقرير عن معاناة آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث تحولت الخيام التي تؤويهم إلى أماكن شديدة الحرارة تفتقر إلى المياه والكهرباء وأبسط مقومات الحياة. ويرصد التقرير من خلال شهادات نازحين وأطباء تأثير ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات والقوارض على الحياة اليومية والصحة العامة، وسط تزايد الأمراض الجلدية والحساسية بين الأطفال. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 564 كلمة )

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*ملتيميديا

- موجات الحر تضاعف معاناة نازحي غزة.. خيام ملتهبة وأمراض متزايدة