الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 12 يوليو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 12 يوليو/ تموز 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات التوترات في منطقة الخليج عقب الضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول بالمنطقة، وسط دعوات للتهدئة.

- اليوم الثاني من زيارة غير محددة المدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط، لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025 والتي أسفرت حتى السبت عن مقتل 1098 فلسطينيا وإصابة 3535 آخرين، إضافة إلى اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

*قطر



- متابعة المستجدات بعد إعلان وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74.



*إسرائيل

- ردود الفعل على إعلان عضو الكنيست الإسرائيلي دان إيلوز انسحابه من حزب "الليكود" الحاكم، وعدم خوض الانتخابات التمهيدية المقبلة، في خطوة تشكل ضربة جديدة لنتنياهو قبيل الانتخابات المقبلة.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار وأحدثها حرائق أشعلها الجيش الإسرائيلي تسببت بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع عدة في بلدة الخيام جنوبي لبنان جراء وسط ترجيحات بأنها طالت ما تبقى من منازل البلدة.

- نتائج زيارة وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، غداة اجتماعه مع قيادة الجيش للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب تقارير إعلامية.



* السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية، في ظل استمرار المعارك في ولايات النيل الأزرق وكردفان ودارفور، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في ولاية غرب دارفور التي تشهد حشودا عسكرية بعد معارك في مدينة كلبس.

* المغرب

- متابعة مواصلة السلطات المغربية جهودها لإخماد حريق اندلع الجمعة في واحة بإقليم "الراشيدية" جنوب شرقي البلاد. واندلع الحريق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد.

* تونس

- اليوم الثاني من الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي والتي تستمر حتى 13 أغسطس المقبل تحت شعار "ذاكرة تعيش" ببرنامج يشمل 32 عرضا متنوعا بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر بمشاركة فنانين من 12 دولة.

* الجزائر

- مستجدات حرائق الغابات في الجزائر، بعد إعلان السلطات، السبت، تسجيل 127 حريقا خلال يوم واحد، طالت الغابات والأدغال والأحراش، إلى جانب الأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات، مع مواصلة فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران والحد من امتدادها.

**رياضة

* بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس (نهائي فردي الرجال)

- يانيك سينر / ألكسندر زفيريف

** التقارير الخاصة

1- سوريا.. حرفيون يحولون أغلفة قذائف لأعمال فنية تحمل رسائل سلام (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على تحويل حرفيون في دمشق أغلفة قذائف مدفعية قديمة، يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية، إلى أعمال فنية وزخارف نحاسية تحمل رسائل سلام وأمل. ويسلط التقرير الضوء على شهادات حرفيين يؤكدان أن هدفهم ليس محو ذاكرة الحرب، بل إعادة توظيف مخلفاتها لتحويل رموز الدمار إلى أعمال تعكس الجمال والأمل. كما يشير التقرير إلى إرث حرفة صناعة النحاس التقليدية في دمشق، ودور الحرفيين في الحفاظ على هذا التراث وإحيائه. (النشرة التركية / دمشق / محمد قره بجاق / صور وفيديو / 600 كلمة)

2- عودة التصعيد في مالي.. إلى أين تتجه الأوضاع ؟ ( تحليل)

تشهد مالي تصعيدا عسكريا متزايدا مع اتساع هجمات الجماعات المسلحة إلى مناطق قريبة من العاصمة باماكو، في وقت تتراجع فيه فرص التسوية السياسية بعد تعثر مسار الحوار وانسحاب الحكومة من اتفاق الجزائر للسلام.

وقال المحلل السياسي الموريتاني أحمد محمد المصطفى، للأناضول، إن الصراع بين المجلس العسكري والجماعات المسلحة "أصبح أقرب إلى معركة صفرية"، معتبرا أن غياب أرضية مشتركة وتمسك كل طرف بخياراته العسكرية يقلص فرص التوصل إلى حل سياسي. (النشرة العربية / تونس / عادل الثابتي / بلا صور أو فيديو / نحو 900 كلمة)