افتتاح أول مسجد على الطراز العثماني في تنزانيا مسجد "فرج" في مدينة إرينغا ويتألف من 3 طوابق، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 5 آلاف شخص..

دار السلام/ الأناضول

شهدت مدينة إرينغا في تنزانيا، افتتاح مسجد "فرج" الذي يعد أول مسجد مشيد على الطراز العثماني بالبلاد.

مشروع المسجد موَّلته عائلة "أبري" التنزانية، وتولى بناءه مهندسون ومعماريون أتراك وسط المدينة وفق العمارة العثمانية.

ويتميز المسجد، الذي جُلبت جميع مواده من تركيا، بمئذنتين، ويتألف من 3 طوابق، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 5 آلاف شخص.

وفي حديث للأناضول، قال سفير تركيا لدى دار السلام بكير غزار الذي شارك في حفل الافتتاح إنهم سعداء بافتتاح المسجد.

وذكر أن تركيا وتنزانيا دولتان شقيقتان وصديقتان، مشددا على أن تركيا ستواصل دائما دعم تنزانيا في مسيرة التنمية.