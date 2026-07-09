للعام الثالث على التوالي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية

اسم "محمد" يحافظ على صدارته بين أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز للعام الثالث على التوالي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية

أنقرة/ الأناضول

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الخميس، بأن اسم "محمد" حافظ للعام الثالث على التوالي على صدارته كأكثر الأسماء إطلاقاً على المواليد الذكور في إنجلترا وويلز.

وأوضح المكتب، في بيان، أن 5 آلاف و957 طفلاً ذكراً سُمّوا باسم "محمد" خلال عام 2025، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن اسم "نوح" جاء في المرتبة الثانية بين أسماء الذكور الأكثر انتشاراً، تلاه "ليو" في المرتبة الثالثة.

وفيما يتعلق بأسماء الإناث، ذكر البيان أن اسم "أوليفيا" تصدّر القائمة بـألفين و386 مولودة، ليحافظ على المركز الأول للعام العاشر على التوالي.

وأشار البيان، إلى أن اسم "ليلي" حل ثانياً، بينما جاء اسم "أميليا" في المرتبة الثالثة بين أسماء المواليد الإناث.