مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية حجة لحبيب شددت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية

استنكار أوروبي لاستهداف إسرائيل مستوع أدوية في غزة مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية حجة لحبيب شددت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية

إسطنبول/ الأناضول

استنكرت مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية حجة لحبيب، الأحد، قصف إسرائيل لمخازن أدوية في قطاع غزة.



وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس" الأمريكية، أكدت لحبيب، ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية عاجلا.



وأوضحت أن الاكتظاظ الشديد وسوء الأوضاع الصحية بمخيمات النازحين في غزة يساهمان في انتشار الأمراض.



وأشارت لحبيب، البلجيكية ذات الأصول الجزائرية، إلى أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية يعيق تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.

ولفتت إلى أنه رغم هذه الأوضاع، استهدفت إسرائيل في هجوم جديد مستودعين للأدوية بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط ضحايا.



المفوضة الأوروبية، شددت على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر مخزنين للأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، وألحق أضرارا جسيمة باثنين آخرين، جراء قصف منشآت تخزين تابعة لمستشفى شهداء الأقصى.

وجاء القصف الإسرائيلي غداة إعلان كل من "مجلس السلام" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وقال المجلس إن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة.

و"مجلس السلام" أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي هياكل اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)" و"قوة الاستقرار الدولية".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 174 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.