استطلاع: 92 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران انتصرت بالحرب ونحو 73 بالمئة من الإسرائيليين يكذّبون نتنياهو بشأن تحقيق "إنجازات كبيرة"، وفق استطلاع أجرته الجامعة العبرية ونشرت نتائجه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أظهر استطلاع رأي حديث نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الأحد، أن نحو 57 بالمئة من الإسرائيليين يرون أداء رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو خلال الحرب على إيران فاشلا أو سيئا.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران، بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حتى الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن توقّع طهران وواشنطن، الأربعاء، على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

واعتبر 56.4 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، أن أداء نتنياهو خلال الحرب على إيران كان "فاشلاً" أو "سيئاً"، مقابل 26.5 اعتبروه جيدا.

فيما قال 72.5 بالمئة إنهم لا يصدقون تأكيداته بأن إسرائيل حققت "إنجازات كبيرة، وأزالت تهديدا وجوديا".

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع، الذي أجرته الجامعة العبرية بمدينة القدس الغربية، وشمل 3 آلاف و644 مشاركاً بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، أظهر أن 92.1 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران خرجت منتصرة من الحرب، بينما رأى 82.9 بالمئة أن الحرب أضعفت أمن إسرائيل على المدى البعيد.

وأضافت نتائج الاستطلاع أن 87.8 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على إيران، أو أنها حققت جزءاً منها فقط، كما تراجعت نسبة تأييد نتنياهو لرئاسة الحكومة من 40.5 بالمئة في مارس/ آذار إلى 29.4 بالمئة في يونيو/ حزيران.

وفي المقابل، أيد 48.2 بالمئة استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد "حزب الله" في لبنان، حتى مع احتمال حدوث خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما عارض ذلك 20.9 بالمئة، ورفض الباقون التعبير عن رأيهم.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهِّد لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.



ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.