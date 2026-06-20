استطلاع لـ"معاريف": 78 بالمئة من ناخبي المعارضة و44 بالمئة من ناخبي الائتلاف الحاكم قلقون على مستقبل إسرائيل

استطلاع: 63 بالمئة في إسرائيل قلقون على المستقبل بعد اتفاق واشنطن وطهران استطلاع لـ"معاريف": 78 بالمئة من ناخبي المعارضة و44 بالمئة من ناخبي الائتلاف الحاكم قلقون على مستقبل إسرائيل

زين خليل / الأناضول



أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، أن 63 بالمئة من الإسرائيليين يشعرون بالقلق على مستقبل بلادهم في أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات السياسية المرتبطة به.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع، الذي أجرته شركة "لازار للأبحاث"، جاء على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومطالبته بالانسحاب من جنوب لبنان.

ووفق نتائج الاستطلاع، قال 63 بالمئة من الإسرائيليين إنهم "يخشون على مستقبل إسرائيل"، مقابل 31 بالمئة "لا يشعرون بالقلق"، فيما امتنع 6 بالمئة عن إبداء رأيهم.

وأظهرت النتائج أن 78 بالمئة من ناخبي المعارضة يشعرون بالقلق على مستقبل إسرائيل.

أما بين ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، فأفاد 51 بالمئة بأنهم لا يشعرون بالقلق، مقابل 44 بالمئة أعربوا عن مخاوفهم بشأن مستقبل إسرائيل، فيما لم يبد 7 بالمئة رأيا.

وقال الباحث الإسرائيلي مناحيم لازار، المشارك في إعداد الاستطلاع، إن "البيانات توضح مخاوف جدية لدى قطاعات كبيرة من الجمهور بشأن مستقبل البلاد في أعقاب عملية (زئير الأسد) وعواقبها".

وأضافت "معاريف" أن المخاوف تصاعدت خلال الأسبوع الجاري مع نشر بنود الاتفاق المكون من 14 بندا بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبرت الصحيفة أن هذه المخاوف ترتبط أيضا بتصريحات ترامب بشأن حق إيران في امتلاك صواريخ باليستية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بلبنان واحتمال انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية.

والخميس، قال ترامب لهيئة البث الإسرائيلية إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه اعتبر أن الأخير "يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية"، مؤكدا استعداده لعقد لقاء معه.

كما قال ترامب، الأربعاء، إن السماح لدول المنطقة بامتلاك صواريخ باليستية ومنع إيران وحدها من ذلك "ليس أمرا عادلا".

وتشهد العلاقات بين تل أبيب وواشنطن توترا على خلفية الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو 2026 بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.