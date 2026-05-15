استطلاع: 61 مقعدا للمعارضة بإسرائيل وأغلبية تفضل اعتزال نتنياهو

القدس / الأناضول



أظهر استطلاع للرأي العام، الجمعة، تمكن المعارضة في إسرائيل من تحقيق أغلبية الـ61 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة في حال أجريت الانتخابات اليوم، وأن 55 بالمئة من الإسرائيليين يفضّلون اعتزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحياة السياسية.

جاء ذلك وفق استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، والذي أجراه معهد "لازار" (خاص)، وشمل عينة عشوائية من 502 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وقالت الصحيفة: "ردا على سؤال ماذا تريد أن يفعل نتنياهو في الانتخابات القادمة، هل يترشح لقيادة حزب الليكود أم يعتزل الحياة السياسية؟ أجاب 55 بالمئة أنهم يفضلون أن يعتزل الحياة السياسية، فيما قال 38 بالمئة إنهم يريدون أن يترشح لقيادة حزب الليكود، وقال 7 بالمئة إنهم لا يعلمون".

وطبقا لنتائج الاستطلاع، ستكون المعارضة قادرة على تشكيل حكومة بديلة، في حال جرت الانتخابات اليوم.

وقالت الصحيفة إنه "في ظل استمرار غياب الوضوح" في الحرب على إيران، و"الغرق المتجدد في مستنقع لبنان"، واهتمام الإسرائيليين بتصاعد العنف داخل مجتمعهم، "فقدَ حزبا الليكود (برئاسة نتنياهو) والقوة اليهودية (برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير) مقاعد هذا الأسبوع".

وأضافت: "نتيجة لذلك، تضعف كتلة الائتلاف إلى 49 مقعدا، بينما تتعزز كتلة المعارضة اليهودية لتصل إلى أغلبية بلغت 61 مقعدا، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد، إذا جرت الانتخابات اليوم".

وكان استطلاع الصحيفة الأسبوع الماضي أظهر حصول كتلة نتنياهو على 51 مقعدا، والمعارضة اليهودية على 59 مقعدا، والنواب العرب على 10 مقاعد.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست من أصل 120 من أجل تشكيل حكومة.

ويأتي ذلك وسط مخاوف لدى الائتلاف الحاكم من خسارة الانتخابات، بعد تقديم الأربعاء، مشروع قانون لحل البرلمان بهدف قطع الطريق على المعارضة التي قدمت مشروعين مماثلين، وفق إعلام عبري.

ومن المتوقع أن يبدأ الكنيست الأسبوع القادم عملية التصويت على حل الكنيست وتحديد موعد للانتخابات.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكن تجري نقاشات لإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول المقبل.