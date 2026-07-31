ائتلاف نتنياهو يحصل على 49 مقعدا فقط، وفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"..

استطلاع: 61 مقعدا للمعارضة الإسرائيلية وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو ائتلاف نتنياهو يحصل على 49 مقعدا فقط، وفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"..

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

أظهر استطلاع رأي، الجمعة، احتفاظ أحزاب المعارضة الإسرائيلية بتقدمها بـ61 مقعدا بالكنيست بما يتيح لها تشكيل حكومة، مقابل 49 للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تخطاه زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت.

يأتي ذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الاستطلاع أُجري بالتعاون مع مؤسسة لازار للأبحاث، ومنظمة "بانل فور أُول"، وشمل عيّنة عشوائية من 501 إسرائيلي، بهامش خطأ بلغ 4.4 بالمئة.

وبحسب نتائجه التي نشرتها صحيفة "معاريف"، بلغت قوة أحزاب المعارضة 57 مقعدا في الكنيست، إضافة إلى 4 مقاعد لحزب "يسرائيل يسودوت"، ليصبح مجموعها 61 مقعدا محققة بذلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

في المقابل، حصلت أحزاب الائتلاف الحاكم على 49 مقعدا فقط، ما يجعلها بعيدة عن إمكانية تشكيل حكومة، فيما حصدت الأحزاب العربية 10 مقاعد.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع جاء في ظل زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ضوء الحملة التي يقودها حزب "الليكود" ضد حزب "الديمقراطيين" عقب انتخاباته التمهيدية.

* تقدم المعارضة

الاستطلاع أظهر تقدّم حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، محققا 23 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو.

وحصل حزب "يهدوت هتوراه" بزعامة موشيه غفني على 8 مقاعد، و"القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على 7 مقاعد، و"شاس" بقيادة أرييه درعي على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على 5 مقاعد.

فيما توزعت بقية المقاعد التي حصدتها المعارضة، بين قائمة "معا" برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت التي تصدرت بـ 15 مقعدا، فيما نال حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان 10 مقاعد.

في وقت تجاوز حزب "يسرائيل يسودوت" بقيادة تشيلي تروبر ويوعز هاندلن نسبة المشاركة الانتخابية 3.25 بالمئة، وحصل على 4 مقاعد، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عدة أشهر.

* آيزنكوت وبينيت يتخطيان نتنياهو

وفي سؤال بشأن رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع تقدم آيزنكوت على نتنياهو، إذ أيّده 48 بالمئة من المستطلَعين مقابل 38 بالمئة لنتنياهو، وهي أعلى نسبة رصدتها استطلاعات الرأي بينهما، حتى الآن.

كما تقدم بينيت بنسبة 44 بالمئة مقابل 39 بالمئة يختارون نتنياهو للمنصب.

ويأتي الاستطلاع بعد ثلاثة أسابيع من مصادقة الكنيست على حل نفسه، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر المقبل، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى بعد إكمال الكنيست ولايته الدستورية كاملة، البالغة أربع سنوات.