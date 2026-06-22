22 بالمئة اعتبروا أن الاتفاق "أفضل للولايات المتحدة"، في استطلاع شمل ألفين و519 أمريكيا

استطلاع: 37 بالمئة من الأمريكيين يرون أن "تفاهم إسلام أباد" أفضل لإيران 22 بالمئة اعتبروا أن الاتفاق "أفضل للولايات المتحدة"، في استطلاع شمل ألفين و519 أمريكيا

أنقرة / الأناضول

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة أن 37 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن "تفاهم إسلام أباد" الذي توصلت إليه واشنطن مع طهران "أفضل لإيران".

الاستطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية وشركة "يوغوف" لأبحاث البيانات والتحليلات بين 17 و19 يونيو/حزيران الجاري، وشمل ألفين و519 أمريكيا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، رأى 37 بالمئة من المشاركين أن الاتفاق "أفضل لإيران"، بينما اعتبر 22 بالمئة أنه "أفضل للولايات المتحدة".

وقال 78 بالمئة من المشاركين إنهم يؤيدون "إنهاء الولايات المتحدة للصراع مع إيران"، في حين أيد 22 بالمئة "استمرار الصراع إلى أن تتراجع إيران".

وفيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في وقف البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم، أجاب 31 بالمئة بـ"نعم"، بينما أعرب 69 بالمئة عن رأي مخالف.

وعند سؤالهم: "هل ستشكل إيران تهديدا للمنطقة خلال الأشهر المقبلة؟" أجاب 59 بالمئة بأن ذلك "مرجح أو مؤكد"، بينما رأى 40 بالمئة أنه "غير مرجح أو غير مؤكد".

أما بشأن سؤال: "هل كانت المواجهة مع إيران تستحق التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة؟" فأجاب 31 بالمئة بـ"نعم"، في حين قال 69 بالمئة "لا".

ومن جهة أخرى، أفاد 36 بالمئة من المشاركين بأنهم يوافقون على طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للملف الإيراني، بينما أعرب 64 بالمئة عن معارضتهم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وأُطلق على المذكرة اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026 بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي ردت بهجمات قلت إسرائيليين وأمريكيين.

