حصل حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت على 24 مقعدا مقابل 23 لليكود، بحسب استطلاع رأي

استطلاع لهيئة البث: حزب آيزنكوت يتقدم على الليكود برئاسة نتنياهو حصل حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت على 24 مقعدا مقابل 23 لليكود، بحسب استطلاع رأي

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، الأحد، تصدر حزب "يشار" المعارض بزعامة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، متقدما على حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حصل "يشار" على 24 مقعدا في الكنيست، مقابل 23 مقعدا لليكود، فيما حصلت قائمة "معا" بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 15 مقعدا.

وفي سؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 41 بالمئة مقابل 37 بالمئة.

وحصلت كتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 68 مقعدا، مقابل 52 للكتلة الداعمة له.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

وتزامنت نتائج الاستطلاع مع إعلان الحكومة الإسرائيلية أن انتخابات الكنيست ستجرى في موعدها المحدد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون تقديم موعدها.

وقالت هيئة البث، إن الإعلان جاء خلال جلسة عقدتها لجنة الكنيست، الأحد.

وأجرى معهد "كنتر" الاستطلاع لصالح هيئة البث، وشمل 551 مشاركا من عمر 18 عاما فما فوق، بهامش خطأ يبلغ 4.2 بالمئة.

