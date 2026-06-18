85 بالمئة من مشاهدي برنامج "هبتريوتيم" (الوطنيون)، "لا يصدقون تهديدات ترامب بمهاجمة إيران إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق"..

استطلاع قناة عبرية: 99 بالمئة يؤيدون البقاء في لبنان رغم تهديدات ترامب 85 بالمئة من مشاهدي برنامج "هبتريوتيم" (الوطنيون)، "لا يصدقون تهديدات ترامب بمهاجمة إيران إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق"..

خالد يوسف/ الأناضول

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 14 العبرية، الأربعاء، أن 99 بالمئة من مشاهدي أحد برامجها يعتقدون أن على إسرائيل "رفض الانسحاب" من لبنان حتى لو أدى ذلك إلى "مواجهة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر مقدم البرنامج الإسرائيلي ينون ميغال نتائج الاستطلاع خلال برنامجه "هبتريوتيم" (الوطنيون)، قائلا إن 99 بالمئة من المشاركين يرون أن على إسرائيل رفض الانسحاب من لبنان "حتى لو كان ثمن ذلك المواجهة مع ترامب".

وأضاف أن 85 بالمئة من مشاهدي البرنامج "لا يصدقون تهديدات ترامب بمهاجمة إيران إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترامب إن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران "قوية للغاية وليست مجرد نص بسيط من فقرتين"، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.

وأشار ترامب إلى أن التوتر مع إيران "لا يعود إلى الأشهر الأخيرة فحسب، بل يمتد إلى سنوات طويلة".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة 19 يونيو/ حزيران 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

وفي حين لم تكشف واشنطن تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وتعكس نتائج الاستطلاع معارضة داخل بعض الأوساط الإسرائيلية، خاصة في تيارات اليمين، لأي تفاهم قد يربط الاتفاق مع إيران بوقف العمليات العسكرية في لبنان أو الانسحاب من أراضيه.

والأربعاء، جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، التأكيد أن مسار بلاده التفاوضي مع إسرائيل "مستقل عن التفاهمات" بين واشنطن وطهران، معربا في الوقت نفسه عن دعم أي جهد يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، بما في ذلك الدور الإيراني.

وفي 11 يونيو/ حزيران 2026، ترأس عون اجتماعا تحضيريا للمفاوضات المرتقبة مع إسرائيل خلال الأسبوع المقبل، جرى خلاله تقييم نتائج الاجتماعات التفاوضية التي عقدت في واشنطن أواخر مايو/ أيار ومطلع يونيو 2026.

وفي 3 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف لإطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة عقدت في واشنطن.

