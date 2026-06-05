لكن المعارضة ما زالت تفتقد لأغلبية الـ61 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة، وفق الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"..

استطلاع: تراجع ائتلاف نتنياهو إلى 50 مقعدا بعد الاتصال المتوتر مع ترامب لكن المعارضة ما زالت تفتقد لأغلبية الـ61 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة، وفق الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"..

القدس / الأناضول

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، تراجع شعبية الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى 50 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، عقب الاتصال المتوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مع ذلك، فإن المعارضة اليهودية لا تملك المقاعد المطلوبة لتشكيل حكومة بديلة وما زالت بحاجة إلى الأحزاب العربية.

وقالت صحيفة "معاريف": "في ظل المحادثة الصاخبة بين ترامب ونتنياهو والعاصفة حول التصويت لمنصب مراقب الدولة، ضعفت كتلة الائتلاف هذا الأسبوع بمقعدين وانخفضت إلى 50 فقط".

وذكرت أن ذلك يأتي "في مقابل تعزيز كتلة المعارضة الصهيونية إلى 60 مقعدا، فيما تواصل الأحزاب العربية الحفاظ على الاستقرار على 10 مقاعد".

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" (خاص) فإن 62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا ينبغي على نتنياهو أن يسمح لترامب بتحديد طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما قال 25 بالمئة إنهم يعتقدون أنه لا خيار أمامهم سوى الموافقة، و13 في المئة آخرون لا يعرفون.

ولتشكيل حكومة في إسرائيل، يلزم - بحسب القوانين المحلية - الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من نواب الكنيست الـ 120.

ولكن الغالبية من أحزاب المعارضة اليهودية قالت إنها "لن تستعين بدعم النواب العرب من أجل تشكيل حكومة".

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ومن المقرر أن تجري حتى ذلك الحين انتخابات إسرائيلية عامة.

وما زال حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو هو الأكبر بحصوله على 25 مقعدا يليه حزب "معا" برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت ويحصل على 23 مقعدا ثم حزب "يشار" المعارض برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بحصوله على 17 مقعدا.

ويحصل حزب "الديمقراطيين" المعارض على 10 مقاعد وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض على 10 مقاعد وحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير على 9 مقاعد وحزب "شاس" الديني برئاسة أرييه درعي على 9 مقاعد وحزب "يهدوت هتوراه" الديني على 7 مقاعد.

ويحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور على عباس على 4 مقاعد.

ولا يحصل حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أي مقعد.

وذكرت "معاريف" إن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 في المئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الاتصال المتوتر مع نتنياهو على خلفية قرار الأخير مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت.

والثلاثاء، قال موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اثنين، إن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي الاثنين: "لولاي لكنت الآن في السجن".

ووفق الموقع أعرب ترامب خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو عن "استيائه من تصاعد التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة"، معتبراً أن التحركات الإسرائيلية "تقوّض مسار المفاوضات الجارية مع إيران".

وذكر أكسيوس في تقريره، أن ترامب استخدم في حديثه مع نتنياهو عبارة: "أنت مجنون".

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين أن ترامب قال لنتنياهو: "أنا من ينقذك، الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب ذلك".

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش، عبر قصف دموي يخلف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى والبلدات بجنوبي لبنان.

ويرد الحزب على خروقاتها بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.