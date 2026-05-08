استطلاع: المعارضة بإسرائيل بحاجة للنواب العرب لتشكيل حكومة

القدس / الأناضول

يمكن للمعارضة تحصيل 61 مقعدا بحال تحالف حزبي "يشار" بزعامة آيزنكوت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان

أظهر استطلاع للرأي العام، الجمعة، أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ما زالت بحاجة إلى دعم النواب العرب من أجل تشكيل حكومة تطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا للاستطلاع، الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، فإنه في حال خوض الانتخابات البرلمانية (الكنيست) بالتحالفات الحالية ستحصل أحزاب المعارضة على 60 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لمعسكر نتنياهو، و10 للنواب العرب.

وتحافظ المعارضة على تقدمها في حال إجراء انتخابات، مقارنة باستطلاعات للرأي أجراها المعهد ذاته منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبة في تأمين أغلبية 61 نائبا دون دعم النواب العرب.

وتنتهى ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفيه ستجري الانتخابات العامة ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.

ووفقا للنظام في إسرائيل، يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا من نواب الكنيست الـ 120.

ويقول رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، زعيم حزب "معا"، إنه لن يتحالف مع النواب العرب من أجل تشكيل حكومة تمنع نتنياهو من فرصة تشكيل حكومة جديدة.

وقد تشكل حزب "معا" في أبريل/ نيسان الماضي، بالشراكة ما بين بينيت زعيم حزب "بينيت 2026"، و"هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.

ويشير الاستطلاع إلى أن المعارضة لا يمكنها الوصول إلى 61 مقعدا إلا في حال تشكيل تحالف بين رئيس أركان الجيش الأسبق زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان.

وفي هذا السيناريو يحصل معسكر نتنياهو على 49 مقعدا فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات بين آيزنكوت وليبرمان لبحث إمكانية الوحدة.

ويشير الاستطلاع مجددا إلى أنه لا توجد فرصة لحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، أو حزب "أزرق أبيض" برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس بالفوز بأي مقاعد في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن معهد "لازار" (خاص) أجرى هذا الاستطلاع على عينة عشوائية من 503 إسرائيليين، بهامش خطأ بنسبة 4.4 بالمئة.

ويأتي تراجع شعبية رئيس الوزراء تزامنا مع انتقادات من المعارضة بشأن إدارته لملف الحرب على إيران، حيث تصاعدت وتيرة الانتقادات مع موافقة نتنياهو على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في أبريل/ نيسان.

