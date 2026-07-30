استطلاع: المعارضة الإسرائيلية تحافظ على أغلبيتها مقابل ائتلاف نتنياهو

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

ـ أظهر الاستطلاع تساوي حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو مع حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بحصول كل منهما على 23 مقعدا

ـ أظهر الاستطلاع تقدم آيزنكوت بـ47 بالمئة مقابل 36 بالمئة لنتنياهو في الأفضلية لرئاسة الوزراء

ـ 43 بالمئة من المشاركين اعتبروا أن زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة الهدف الرئيسي منها "انتخابي"

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، الأربعاء، احتفاظ أحزاب المعارضة بتقدمها على الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما يتيح لها تشكيل حكومة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة 13 العبرية، بلغت قوة أحزاب المعارضة 55 مقعدا في الكنيست، مقابل 51 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحاكم، فيما حصدت الأحزاب العربية 9 مقاعد.

وأجرى الاستطلاع مؤسسات إندكس، ستات نت، سامبل، آسكاريا، وشمل عينة عشوائية من 956 إسرائيليا، بهامش خطأ بلغ 3.5 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع تساوي حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو مع حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، بحصول كل منهما على 23 مقعدا.

ووفق توزيع المقاعد، حصل حزب "يهدوت هتوراه" على 9 مقاعد، و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، و"شاس" على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد.

وفي صفوف المعارضة، حصلت قائمة "معا" برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 13 مقعدا، متراجعة مقارنة باستطلاعات سابقة، فيما نال حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان 10 مقاعد.

وفي سؤال بشأن رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع تقدم آيزنكوت على نتنياهو، إذ أيده 47 بالمئة من المستطلعين مقابل 36 بالمئة لنتنياهو، كما تقدم بينيت على نتنياهو بنسبة 45 بالمئة مقابل 40 بالمئة.

وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، رأى 43 بالمئة من المشاركين أن الهدف الرئيسي منها انتخابي، بينما اعتبر 36 بالمئة أنها جاءت لدوافع سياسية وأمنية، في حين قال 14 بالمئة إن سببها الرئيسي المشاركة في جنازة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام.

ويأتي الاستطلاع بعد أسبوعين من مصادقة الكنيست على حل نفسه، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى بعد إكمال الكنيست ولايته الدستورية كاملة، البالغة أربع سنوات.