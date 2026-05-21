استطلاع إسرائيلي: لا أغلبية لتشكيل حكومة إذا أجريت الانتخابات اليوم

القدس / الأناضول

** صحيفة معاريف نقلا عن نتائج استطلاع أجراه معهد "لازار":

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل، الخميس، أنه في حال أُجريت الانتخابات اليوم فلن يحصل أي معسكر على 61 مقعدا بالكنيست، من أصل 120، اللازمة لتشكيل حكومة.

جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة "معاريف" عن نتائج استطلاع قالت إن معهد "لازار" (خاص) أجراه على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وتنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنه صوّت الأربعاء بقراءة تمهيدية لصالح حل نفسه، وإذا اجتاز ثلاث قراءات متبقية فسيفتح الباب أمام تبكير موعد الانتخابات.

وفي حال أُجريت الانتخابات اليوم، سيحصد معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 51 مقعدا، مقابل 59 للمعارضة اليهودية و10 لنواب عرب.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة.

وتتفق معظم أحزاب المعارضة اليهودية في رفض الحصول على مساعدة النواب العرب لتشكيل حكومة تخلف حكومة نتنياهو القائمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وسبق أن وجدت إسرائيل نفسها في وضع مشابه، إذ لم يحقق أي فريق أغلبية، ما اضطرها إلى إجراء انتخابات متتالية حتى تشكيل حكومة نتنياهو.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي بدأت عام 2023.

وحسب النتائج، تجاوز حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للمرة الأولى منذ بداية ديسمبر الماضي العتبة الانتخابية وحصل على 4 مقاعد.

وإجمالا، أظهرت النتائج تراجع حزبي "الليكود" (بزعامة نتنياهو) و"شاس"، وحصول الائتلاف الحكومي على مقعدين إضافيين ليرتفع رصيده إلى 51.

في المقابل، خسرت كتلة الأحزاب المعارضة مقعدين وتراجعت من أغلبية 61 إلى 59، فيما احتفظت الأحزاب العربية بـ10 مقاعد.

وحصد حزب "معا"، برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، 25 مقعدا، و"الليكود" 24 مقعدا، و"يشار" المعارض برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت 15 مقعدا، و"الديمقراطيين" المعارض برئاسة يائير غولان 10 مقاعد.

فيما حصل حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد، و"شاس" الديني 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" الديني 7 مقاعد.

وحصدت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 5 مقاعد، وتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة 5 مقاعد.

بينما أظهرت نتائج استطلاع آخر نشرتها هيئة البث الرسمية، الخميس، تقدم "الليكود" بمقعد واحد ليصل إلى 27، وتراجع حزب "معا" بمقعدين ليحصل على 23، وفشل "الصهيونية الدينية" في الحصول على أي مقعد.

وحسب توزيع المقاعد، وفقا لهذا الاستطلاع، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 57 لمعسكر المعارضة اليهودية و10 مقاعد لنواب عرب.