استطلاع إسرائيلي: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في ملاءمة رئاسة الحكومة الاستطلاع أجراه معهد "كنتار" على عينة شملت 553 مشاركا

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، تقدم رئيس حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدى ملاءمته لتولي رئاسة الحكومة، في مؤشر على احتدام المنافسة السياسية بين الطرفين.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نتائجه الأحد، حصل آيزنكوت، وهو رئيس أسبق للأركان، على تأييد بـ41 بالمئة، مقابل 40 بالمئة لنتنياهو.

وأجرى الاستطلاع معهد "كنتار"، على عينة شملت 553 مشاركا، بهامش خطأ يبلغ نحو 4.2 بالمئة.

ووفقا للنتائج، تعادل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو مع حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، في توزيع مقاعد الكنيست، إذ حصل كل منهما على 23 مقعدا.

وجاء حزب "معا" بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، في المرتبة الثالثة بـ16 مقعدا.

وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب "الديمقراطيين" و"عوتسما يهوديت" و"إسرائيل بيتنا" بـ9 مقاعد لكل منها، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" بـ8 مقاعد، و"حداش-تعال" بـ6، و"الصهيونية الدينية" بـ5، و"راعام" بـ4 مقاعد، بينما لم تتجاوز أحزاب أخرى نسبة الحسم.

كما أظهر الاستطلاع أن معسكر معارضي نتنياهو قد يحصد 67 مقعدا مقابل 53 للائتلاف الحالي، فيما قد تحصل قائمة محتملة تضم يولي أدلشتاين، وأييليت شاكيد، وغلعاد إردان، على 6 مقاعد.

وتظهر استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في شعبية آيزنكوت وحزبه "يشار" المعارض.

ومنذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، يرأس نتنياهو، البالغ 76 عاما، الحكومة الراهنة، التي توصف بأنها الأكثر يمينية منذ قيام إسرائيل عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما لم تجر انتخابات مبكرة، وسط تقديرات بإمكان تنظيمها في سبتمبر/ أيلول أو قبيل الموعد القانوني الأقصى.