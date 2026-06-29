ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1719 قتيلا

​​​​​​​أنقرة / الأناضول

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الجاري إلى 1719 قتيلاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الاثنين، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1719 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 5034 شخصاً.

وأوضح رودريغيز أن 22 ألفاً و619 شخصاً تضرروا من الزلزالين، وأن 189 مبنى من أصل 855 مبنى متضرراً انهار بالكامل.

ولا يزال يُعتقد أن عشرات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنها رودريغيز الأحد قد بلغت 1450 قتيلاً.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتاليين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزالان إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.