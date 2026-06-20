ارتفاع ضحايا تصعيد إسرائيل على لبنان الجمعة إلى 83 قتيلا و141 جريحا في تصعيد ينتهك بنود الاتفاق الإيراني الأمريكي، بحسب بيان أصدرته الوزارة السبت..

بيروت/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان، الجمعة، إلى 83 قتيلاً و141 جريحاً، في تصعيد قالت إنه ينتهك بنود الاتفاق الإيراني الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، الجمعة، ارتفعت إلى 83 قتيلاً و141 جريحاً، بعدما كانت قد سجلت في وقت سابق 47 قتيلاً و97 جريحاً.

وأضافت أن إسرائيل تواصل هجماتها على لبنان، إذ أسفرت غاراتها منذ فجر السبت عن مقتل 17 شخصاً، بينهم طفلان، فيما لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 4 آلاف و57 قتيلاً و12 ألفاً و121 جريحاً.

وجاءت هذه الغارات بعد توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقاً لوقف الحرب يتألف من 14 بنداً، نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نصه.

وينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم بعضاً.

وبحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما بعضاً، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.

لكن مواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما من وزراء اليمين المتطرف، رفضت ربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان أو تقديم تنازلات أمنية، مؤكدة التمسك باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان ومواصلة العمليات العسكرية.