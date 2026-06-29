مديرية أمن لونيبورغ قالت في بيان إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في موقع الهجوم، فيما توفي شخص سادس في المستشفى متأثرا بإصابته..

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسلح بمدينة شتاده الألمانية إلى 6 أشخاص مديرية أمن لونيبورغ قالت في بيان إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في موقع الهجوم، فيما توفي شخص سادس في المستشفى متأثرا بإصابته..

كولن - برلين/ الأناضول

أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة شتاده بولاية ساكسونيا السفلى إلى 6 أشخاص.

وقالت مديرية أمن لونيبورغ، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، الاثنين، إن الهجوم وقع داخل مركز لمساعدة الشباب في شارع دريك، وإن المشتبه به تم توقيفه، فيما تتواصل الإجراءات بحق شخصين آخرين للتحقق من صلتهما بالحادث.

وأضافت أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في موقع الهجوم، فيما توفي شخص سادس في المستشفى متأثراً بإصابته.

وأشارت إلى أن الشرطة تواصل التحقيقات الميدانية في موقع الحادث، وأن العمل جارٍ لتحديد هويات الضحايا.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحادث يُعتقد أنه "مأساة عائلية"، موضحة أن الهجوم وقع في مركز لمساعدة الشباب تقيم فيه مجموعات من الأمهات والأطفال.

وكانت مديرية شرطة لونيبورغ قد أفادت في وقت سابق عبر منصة "إكس" بوقوع هجوم مسلح في مدينة شتاده، مشيرة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق على خلفية الحادث، دون تحديد عدد الضحايا في البداية، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الحصيلة بلغت 5 قتلى قبل إعلان الارتفاع لاحقاً إلى 6.