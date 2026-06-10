وإصابة 630 شخصا فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفلبين إلى 45 وإصابة 630 شخصا فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين

أنقرة/ الأناضول

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب منطقة مينداناو جنوبي الفلبين، إلى 45.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، الأربعاء، بخصوص الزلزال الذي وقع الاثنين.

وأوضح البيان أن عدد المصابين ارتفع إلى 630، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.



وكانت السلطات الفليبينية أعلنت، الثلاثاء، مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات.



كما أفادت هيئة الحد من مخاطر الكوارث الفلبينية، أن 2994 منزلا تضرر جراء الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، مع وجود تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المنطقة والدول المجاورة.



وتقع الفلبين ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تشهد بشكل متكرر زلازل قوية وثوران براكين.