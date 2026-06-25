ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4230 قتيلا منذ 2 مارس وزارة الصحة اللبنانية أحصت 38 قتيلا و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية

بيروت/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، بعد إحصاء 38 قتيلا و8 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم توضح الوزارة، في تقريرها اليومي، ما إذا كان القتلى جميعهم ضحايا سقطوا خلال الساعات الأخيرة، أم أن الحصيلة تشمل جثامين انتُشلت لاحقا من مناطق تعرضت للقصف.

وجاء تحديث الحصيلة بعد وقت قصير من إعلان الوزارة مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على الطريق بين بلدتي زوطر وميفدون جنوبي لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي خرق آخر، أحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة عين عرب، بعدما أنذرت سكانها، الأربعاء، بإخلائها قبل الساعة الخامسة مساء، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

غير أن إسرائيل واصلت هجماتها بكثافة خلال الأيام التالية، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله"، قبل أن تخفض وتيرتها بصورة ملحوظة منذ الأحد الماضي.

وجاء تراجع وتيرة الهجمات وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.