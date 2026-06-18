وزارة الصحة اللبنانية أضافت 28 قتيلا و17 جريحا إلى الحصيلة، دون أن توضح ما إذا كانت الزيادة تعود إلى ضحايا جدد أم إلى تحديثات تراكمية..

ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 3912 قتيلا منذ 2 مارس وزارة الصحة اللبنانية أضافت 28 قتيلا و17 جريحا إلى الحصيلة، دون أن توضح ما إذا كانت الزيادة تعود إلى ضحايا جدد أم إلى تحديثات تراكمية..

بيروت/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3 آلاف و912 قتيلا و11 ألفا و873 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بعد إضافة 28 قتيلا و17 جريحا إلى الحصيلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3912 شهيدا و11873 جريحا".

وتظهر الحصيلة الجديدة زيادة قدرها 28 قتيلا و17 جريحا، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الوزارة الأربعاء، وبلغت 3884 قتيلا و11856 جريحا.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ضحايا جدد أم عن تحديثات وإضافات على الحصيلة التراكمية.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تراجعت وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان، بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومساء الأربعاء، وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، فيما أعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

