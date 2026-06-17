وزارة الصحة اللبنانية أضافت 58 قتيلا و5 جرحى إلى الحصيلة دون أن توضح ما إذا كانت الزيادة تعود إلى ضحايا جدد أم إلى تحديثات على الحصيلة التراكمية..

ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 3884 قتيلا منذ 2 مارس وزارة الصحة اللبنانية أضافت 58 قتيلا و5 جرحى إلى الحصيلة دون أن توضح ما إذا كانت الزيادة تعود إلى ضحايا جدد أم إلى تحديثات على الحصيلة التراكمية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3 آلاف و884 قتيلا و11 ألفا و856 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بعد إضافة 58 قتيلا و5 جرحى إلى الحصيلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3884 شهيدا و11856 جريحا".

وتظهر الحصيلة الجديدة زيادة قدرها 58 قتيلا و5 جرحى مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الوزارة الثلاثاء، وبلغت 3826 قتيلا و11851 جريحا.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ضحايا جدد أم عن تحديثات وإضافات على الحصيلة التراكمية.

وخلال اليومين الماضيين، تراجعت وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان، بالتزامن مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الحرب.

ومن المنتظر توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة، فيما تقول طهران إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" منه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.