ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 4333 قتيلا

بوغوتا/ الأناضول

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الزلزال، إلى 4 آلاف و333 قتيلا.

وقال رودريغيز، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كاراكاس، إن عدد القتلى ارتفع بمقدار 215 شخصا ليصل إلى 4 آلاف و333 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وأضاف أن الحكومة تخطط لبناء 25 ألف وحدة سكنية لإيواء أكثر من 17 ألفا و900 شخص فقدوا منازلهم.



وأشار رئيس البرلمان الفنزويلي إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب الإفراج عن موارد مالية قال إنها "مجمدة بصورة غير قانونية".

ولفت إلى أن عدد المشردين قد يرتفع مع استكمال عمليات تقييم المباني المتضررة.



وأكد استمرار أعمال إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا.

وكشف رئيس البرلمان، أن هناك 315 جثة مجهولة الهوية.



وأضاف: "حتى أمس (الجمعة)، لم يتم التعرف إلى هوية 315 شخصا، إذ لم يتمكن ذووهم من التعرف عليهم، كما لم تتطابق بصماتهم مع أي بيانات مسجلة في النظام، وهو ما يمثل نحو 7 بالمئة من إجمالي الضحايا".

وأشار رودريغيز، إلى أن السلطات وزعت 9 آلاف و766 طنا من المواد الغذائية و13.9 مليون لتر من المياه على المتضررين.



وتابع أن البلاد شهدت 1203 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزالين.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.