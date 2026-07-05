فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و592 شخصا، بحسب بيان لوزارة الإعلام الفنزويلية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2954 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و592 شخصا، بحسب بيان لوزارة الإعلام الفنزويلية

أنقرة/ الأناضول

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران المنصرم إلى 2954 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أفادت وزارة الإعلام الفنزويلية، السبت، بأن عدد المصابين بلغ 16 ألفا و592 شخصا، فيما بات نحو 16 ألفا بلا مأوى.

وأشار البيان، إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 آلاف و462 شخصا.

وكانت آخر حصيلة للزلزال المزدوج، ما أعلنته السلطات الفنزويلية في 30 يونيو/ حزيران 2026، والبالغة 1943 قتيلا، و10 آلاف و571 مصابا.

وكان زلزال مزدوج قد ضرب فنزويلا في 24 يونيو 2026، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.