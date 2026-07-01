فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا والمصابين خلال الساعات والأيام المقبلة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2295 قتيلا فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا والمصابين خلال الساعات والأيام المقبلة

أنقرة/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2295 قتيلا، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا والمصابين خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، في تصريح للصحفيين، إن عدد القتلى جراء الزلزالين الكبيرين ارتفع إلى 2295 شخصا، بينما تجاوز عدد المصابين 11 ألف شخص.

وفي 24 يونيو/حزيران المنصرم، ضرب فنزويلا زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، ما أسفر حتى الثلاثاء عن مقتل 1943 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو المنصرم، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.