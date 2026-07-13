فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي..

ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي..

بوغوتا/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي إلى 4 آلاف و490، وفق إعلان رسمي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إن عدد القتلى ارتفع بواقع 157 شخصا ليبلغ 4 آلاف 490.

وأضاف أن عدد المصابين جراء الكارثة بلغ 16 ألفا و740 شخصا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلنت حكومة فنزويلا بدء إحصاء سكاني بالوسائل البيومترية، بهدف تحديد الاحتياجات السكنية بدقة عقب كارثة الزلزالين.

وتتوقع الحكومة الفنزويلية، وفق التقييمات الأولية، الحاجة إلى بناء نحو 25 ألف مسكن جديد.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.