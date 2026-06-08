ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا

[1/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[2/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[3/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[4/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[5/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[6/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[7/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[8/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[9/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[10/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[11/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[12/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[13/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.

[14/14] أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد إلى 15 شخصا، وإصابة 129 آخرين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترا.