حصيلة ضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1191 قتيلا و3 آلاف و853 مصابا

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 73 ألفا و317 قتيلا حصيلة ضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1191 قتيلا و3 آلاف و853 مصابا

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفا و317 قتيلا، بعد تسجيل 6 قتلى خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 6 قتلى، بينهم 4 قتلوا في هجمات جديدة، و2 توفيا متأثرين بإصابتيهما، فضلا عن 37 مصابا.

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و191 قتيلا و3 آلاف و853 مصابا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 73 ألفا و317 قتيلا و173 ألفا و961 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي خلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها بأشكال مختلفة.