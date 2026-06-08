ارتفاع الاعتداءات ضد المسلمين في برلين بنسبة 51 بالمئة خلال 2025 بحسب تقرير صادر عن "تحالف مكافحة كراهية الإسلام والمسلمين" في ألمانيا..

برلين/ الأناضول

أوضح تقرير صادر عن "تحالف مكافحة كراهية الإسلام والمسلمين" في ألمانيا، ارتفاع حوادث الاعتداء والتمييز ضد المسلمين في العاصمة برلين خلال عام 2025 بنسبة 51 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وحسب التقرير، تم تسجيل 975 حالة اعتداء وتمييز ضد المسلمين خلال العام المنصرم، شملت التمييز والإهانة والتهديد وتخريب الممتلكات، إضافة إلى اعتداءات جسدية طالت نساء محجبات، بينها البصق ومحاولات تمزيق الحجاب.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس اتساع ظاهرة العنصرية ضد المسلمين، لتصبح مشكلة بنيوية تمس مختلف مجالات الحياة.

وأشار التقرير إلى أن جزءاً من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنه، ما يرجح أن الأعداد الفعلية أعلى مما ورد في التقرير.

كما أوضح أن شرطة برلين سجلت 186 جريمة معادية للمسلمين في 2025 مقابل 166 في 2024، ما يشير إلى استمرار الارتفاع.

ودعا التقرير إلى تعزيز آليات توثيق وملاحقة جرائم الكراهية، وتطوير سياسات لمكافحة التمييز في المدارس.