ادعاءات بإيقاف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إثر الهجمات المتبادلة التي شهدها مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية

واشنطن/ الأناضول

ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تم إيقافها، إثر التصعيد الأخير في مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات بين واشنطن وطهران، تم إيقافها بعد الهجمات المتبادلة التي شهدها مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت أن هذه الهجمات أدت إلى توقف المحادثات التي كان من المتوقع أن تُستأنف مطلع الأسبوع في سويسرا.

وأشارت الصحيفة، إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، والتي تؤكد التزام إيران بالإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام عبور السفن التجارية.

وفي وقت سابق الأحد، قال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن واشنطن ستواصل استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية في حال تهديد طهران لحركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز.

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، أن "طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت الليلة، ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردا على هجوم شنّته إيران بطائرة مسيّرة على الناقلة "كيكو".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أنه استهدف، فجر الأحد، ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وفي 18 يونيو الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. ومن بين بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؛ وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.