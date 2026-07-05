احتفالات عربية بصعود المغرب إلى ربع نهائي مونديال 2026

إسطنبول/ الأناضول

شهدت دول عربية، مساء السبت، احتفالات شعبية بصعود منتخب المغرب إلى دور ربع نهائي مونديال 2026، بعد تغلبه على كندا بثلاثية نظيفة.

وفي فلسطين، تعالت صيحات مشجعين في قطاع غزة ابتهاجًا بفوز أسود الأطلس، رافعين العلم المغربي، بحسب مقاطع فيديو رائجة على منصات التواصل عقب انتهاء المباراة.

كما شهدت الضفة الغربية احتفالات شعبية مماثلة بهذا الصعود لمنتخب المغرب.

وكذلك شهد أحد التجمعات في العاصمة السورية دمشق، التي تابعت المباراة عبر شاشة ضخمة، احتفالًا لافتًا بفوز المنتخب المغربي على كندا وصعوده إلى ربع نهائي المونديال.

وفي اليمن، شوهدت ألعاب نارية تُطلق في سماء أحد التجمعات في مدينة عدن ابتهاجًا بفوز أسود الأطلس، بحسب المصادر ذاتها.

كما راجت مقاطع فيديو تظهر احتفالات في مقاهٍ بالإمارات والسعودية بفوز المغرب، مع حضور لافت للعلم المغربي وسط مظاهر الاحتفال.

وفي وقت سابق مساء السبت، شهدت مدن مغربية، منها الرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى طنجة، احتفالات واسعة عقب تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، إثر فوزه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد.

وفور صافرة النهاية، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع والساحات العامة، مرددين هتافات داعمة لـ"أسود الأطلس"، بينها "ديما (دائمًا) المغرب"، و"سير سير"، و"هلا هلا.. حنا سبوعة ورجالة"، وسط أجواء احتفالية عمّت مختلف أنحاء البلاد.

وفاز المغرب على كندا بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة لاحقًا السبت عند الساعة 21:00 تغ.

ويمتلك المغاربة طموحًا كبيرًا في هذه البطولة، بعد الأداء التاريخي الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.