احتجاجات واسعة بإسرائيل تطالب برحيل نتنياهو وتنتقد سياساته

[1/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[2/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[3/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[4/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[5/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[6/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[7/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[8/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.
[9/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[10/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[11/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[12/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[13/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[14/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[15/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[16/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.
[17/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.