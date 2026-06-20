احتجاجات واسعة بإسرائيل تطالب برحيل نتنياهو وتنتقد سياساته

[1/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[2/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[3/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[4/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[5/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[6/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[7/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[8/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة.

[9/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[10/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[11/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[12/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[13/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[14/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[15/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[16/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.

[17/17] تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، في شارع غزة بمدينة القدس، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بتحميلها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتداعيات الحرب في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إقالة الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في ما وصفوه بإخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر. كما حاول المتظاهرون إغلاق الشارع ضمن خطوات تصعيدية للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتُبعدهم من المكان.