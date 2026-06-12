احتجاجات متواصلة في ألبانيا رفضا لمشروع سياحي في "زفيرنيك" بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

تيرانا/ الأناضول

تواصلت الجمعة، لليوم الثالث عشر على التوالي في العاصمة الألبانية تيرانا، الاحتجاجات المناهضة لمشروع سياحي مزمع تنفيذه في منطقة زفيرنيك، التابعة لمدينة فلورا (جنوب غرب).

وبحسب مراسل الأناضول، شارك آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، الجمعة، في مظاهرة نُظمت تحت شعار "ألبانيا ليست للبيع".

وتجمع المتظاهرون في ميدان إسكندر بك، وسط تيرانا، احتجاجا على بيع أحد الشواطئ في منطقة زفيرنيك، ضمن مشروع سياحي بدعوى ارتباطه بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات مختلفة، كما حملوا الأعلام الألبانية، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مبنى رئاسة الوزراء مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.

وكانت وسائل إعلام ألبانية أفادت مؤخرا بأن النيابة الخاصة (الاستثنائية) فتحت تحقيقا بشأن المشروع المذكور.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نفى راما، الادعاءات التي تقول إن مشروع زفيرنيك يعود لعائلة ترامب، وتقدر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار.

يُذكر أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين في الأيام الأولى من المظاهرات، التي انطلقت في 30 مايو/أيار بمشاركة آلاف الأشخاص.