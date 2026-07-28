احتجاجات أمام البيت الأبيض تنديدا بزيارة نتنياهو إلى واشنطن

واشنطن/ الأناضول

شهد محيط البيت الأبيض، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدا بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتجمع عدد من المحتجين في شارع بنسلفانيا المطل على حديقة البيت الأبيض، حاملين الأعلام الفلسطينية، حيث عبروا عن رفضهم لزيارة نتنياهو ورددوا هتافات داعمة لفلسطين وقطاع غزة.

وكان نتنياهو يقيم في "بلير هاوس" داخل مجمع البيت الأبيض أثناء الوقفة الاحتجاجية، استعدادا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وضمت الوقفة مجموعة يهودية مناهضة للصهيونية، فيما رفع المشاركون لافتات تدعو إلى السلام في قطاع غزة.

وتتصدر إيران جدول أعمال اللقاء بين ترامب ونتنياهو، فيما تشير تقارير إلى أن ملفات أخرى تشمل لبنان واتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية.

ومنذ 24 يوليو/تموز الجاري، يسود هدوء حذر في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب 13 ليلة من الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران، ردّت عليها طهران بهجمات قالت إنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وجاء هذا التصعيد بعد خلافات بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، رغم توقيع الجانبين مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الماضي، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفق السلطات الإيرانية، فيما ردّت طهران بهجمات أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.