على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

اجتماع أمني في إسرائيل وسط ترجيحات بوقف التوغل في لبنان على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، بالتزامن مع ترجيحات باحتمال وقف التوغل البري في جنوب لبنان، على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيُوقع الأحد، وأن مضيق هرمز سيُفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتنياهو قرر عقد اجتماع للكابينت عند الساعة 19:30 الأحد بتوقيت تل أبيب (16:30 تغ)، لبحث التطورات المرتبطة بالتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على الساحة الإقليمية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي "كبير" لم تسمه، قوله إن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران "اتفاق سيئ يضر بالمصالح الإسرائيلية"، وإن تل أبيب "لم تعد قادرة على التأثير، وصوتها لم يعد مسموعا".

ويأتي قرار عقد الاجتماع بالتزامن مع أنباء أوردتها وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، تفيد بأن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال صدور توجيهات من المستوى السياسي بوقف التقدم البري للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، في ظل الاتفاق الآخذ بالتبلور بين الولايات المتحدة وإيران.

كما نقلت هيئة البث عن مصادر أمنية قولها إن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من الشريط الأمني الذي أقامه في جنوب لبنان ضمن التفاهمات المرتقبة".

وأوضحت أن هذه القضية ستُناقش مع الجانب اللبناني خلال محادثات مباشرة متوقعة في الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف.

وحسب الهيئة، تستعد إسرائيل أيضا لتقليص هجماتها في عمق الأراضي اللبنانية لتجنب الإضرار بالاتفاق المرتقب، فيما تواصل قواتها عملياتها العسكرية بشكل أكثر تركيزا في مناطق الجنوب.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وهو خط وهمي يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود باعتبارها "منطقة أمنية عازلة"، في تكرار لنموذج قطاع غزة.

ووفق إسرائيل، يهدف هذا الخط إلى منع عودة النازحين واستهداف أي تحركات مسلحة، باعتباره "منطقة قتال" لا تخضع لتفاهمات وقف إطلاق النار.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ تجاهها، ما أسفر حتى السبت عن مقتل 3 آلاف و756 لبنانيا، إضافة إلى إصابة 11 ألفا و632 آخرين، وفق إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.