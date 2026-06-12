اتفاق رباعي على إنشاء "مركز شرق المتوسط للطاقة"

لفكوشا/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام في قبرص الرومية، الجمعة، بأن إدارة قبرص الرومية وإسرائيل واليونان والولايات المتحدة اتفقت على تأسيس "مركز شرق البحر المتوسط للطاقة".

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة هيوستن الأمريكية بين كل من: وزير الطاقة في قبرص الرومية مايكل داميانوس، ووزير الطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بحسب وسائل إعلام قبرصية رومية.

وفي ختام الاجتماع وقّعت الدول المذكورة إعلان نوايا لوضع خريطة طريق مشتركة للتعاون في مجال الطاقة مستقبلا.

وناقشت الأطراف الأربعة قضايا أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وموارد الغاز الطبيعي البحرية، ومجالات البحث والتطوير، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي.

وذكرت صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية الرومية، أن الدول الأربع، ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، سلسلة من اجتماعات مجموعات العمل لإعداد خريطة طريق تحدد الأهداف والإجراءات المتعلقة بأمن الطاقة، وتطوير الغاز الطبيعي البحري، والبنية التحتية، والابتكار، والبحث العلمي.

في سياق متصل، وصف المتحدث باسم حكومة قبرص الرومية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في بيان، قرار إنشاء مركز الطاقة المذكور، بأنه تطور ذو أهمية سياسية وجيوستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أكدت في أكثر مناسبة أنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

كما أكدت أنها ستواصل الدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في جزيرة قبرص.