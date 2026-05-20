اتفاق أوروبي مبدئي على إلغاء رسوم جمركية تحت تهديد ترامب الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة

الرباط / الأناضول

توصل الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات أوروبية.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب جولة مفاوضات ثالثة بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بشأن الصيغة النهائية لتشريع متعلق باتفاقية "ترنبري" التجارية الموقعة بين الاتحاد والولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2025.

و"ترنبري" هي اتفاق إطاري وافق الاتحاد بموجبه على إلغاء رسوم الاستيراد على ​سلع صناعية أمريكية، ومنح امتيازات لدخول منتجات زراعية وبحرية من الولايات المتحدة، مع فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم ⁠سلعه.

وبموجب الاتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين، سيتم إلغاء أي رسوم جمركية على واردات أمريكية.

والمجلس الأوروبي هو أعلى سلطة سياسية في الاتحاد، ويتألف من رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء الـ27، إلى جانب رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبية.

كما اتفق البرلمان والمجلس على "إنشاء آلية حماية في حال أدت الامتيازات الجمركية الممنوحة للولايات المتحدة إلى زيادات في الواردات تُهدد بإلحاق ضرر جسيم بصناعة الاتحاد الأوروبي، وبينها القطاع الزراعي"، وفقا للبيان.

وأفاد البيان بأنه يحق للمفوضية بدء تحقيق في حال احتمال حدوث ضرر، سواء بمبادرة منها أو بناء على معلومات تقدمها دولة عضو أو أكثر أو البرلمان الأوروبي.

كما ستقدم المفوضية تقارير ربع سنوية إلى البرلمان والمجلس عن التغيرات في أحجام وقيم صادرات الولايات المتحدة من السلع المشمولة بهذا التشريع، حسب البيان.

ومن المقرر أن يفي الاتحاد بإلغاء أي رسوم على سلع أمريكية قبل موعد نهائي حدده ترامب في 4 يوليو، إذ من المتوقع إجراء تصويت نهائي ​في البرلمان الأوروبي منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

ومطلع مايو/ أيار، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 بالمئة، واتهم الاتحاد بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري.