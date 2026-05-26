وفق هيئة البث العبرية بينما قتلت إسرائيل 8 أشخاص في 105 هجمات على لبنان اليوم..

اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو في ظل توسيع عدوان إسرائيل على لبنان وفق هيئة البث العبرية بينما قتلت إسرائيل 8 أشخاص في 105 هجمات على لبنان اليوم..

زين خليل/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية، وذلك على وقع توسيع تل أبيب عدوانها على لبنان.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "نتنياهو وترامب يجريان مكالمة هاتفية في ظل توسيع القتال في لبنان، والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، دون تحديد الطرف الذي أجرى الاتصال.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

بدورها، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "نتنياهو وترامب يجريان مكالمة هاتفية الآن".

بينما أوضحت القناة 12، أن المكالمة جاءت عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة.

وخلال الساعات الأخيرة، صعّدت إسرائيل عدوانها بشكل لافت على لبنان، عقب تهديدات أطلقها نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

ووفق إحصاء الأناضول، قتلت إسرائيل 8 أشخاص وأصابت 4 آخرين على الأقل، الثلاثاء، في 105 هجمات على جنوب وشرق لبنان، في تصعيد واسع لعدوانها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي ومددته الولايات المتحدة حتى مطلع يوليو المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان بالقصف والتوغلات البرية، ما خلّف 3213 قتيلا و9737 جريحا حتى مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

