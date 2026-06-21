اتحاد نقابي فلسطيني يقول إن إسرائيل منعت وفدا يونانيا من دخول الضفة

رام الله/ الأناضول

احتجزتهم لساعات في المطار واستجوبتهم قبل ترحيلهم، بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن أسباب منع الوفد من الدخول، كما لم يصدر عن أعضاء الوفد اليوناني أي تعليق على الإجراءات المتخذة بحقهم

قال اتحاد نقابي فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية منعت، الأحد، وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية، أثناء توجهه للضفة الغربية في زيارة تضامنية مع الحركة النقابية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تلقت الأناضول نسخة منه.



وأفاد الاتحاد، بأن السلطات الإسرائيلية احتجزت أعضاء الوفد اليوناني لساعات طويلة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب قبل منعهم من الدخول.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن أسباب منع الوفد من الدخول، كما لم يصدر عن أعضاء الوفد اليوناني أي تعليق على الإجراءات المتخذة بحقهم حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

وأدان الاتحاد الفلسطيني، الإجراء الإسرائيلي، معتبرا أنه يمثل "انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات النقابية، واستهدافا للعلاقات الدولية للحركة النقابية الفلسطينية".

وأوضح، أن المنع يأتي ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى عزل الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والنقابية عن محيطها الدولي، ومنع وصول المتضامنين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية.

وطالب الاتحاد الفلسطيني، الحركة النقابية الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، والمؤسسات الحقوقية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الوفود الدولية.

وجدد تمسكه بحق النقابات الفلسطينية في تعزيز علاقاتها الدولية واستقبال الوفود النقابية وتطوير التعاون والتضامن مع الحركة النقابية العالمية، رغم الإجراءات التعسفية الإسرائيلية.

وتسيطر إسرائيل على كافة المعابر البرية والمطارات المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتحكم في حركة الدخول والخروج عبر إجراءات أمنية مشددة تفرضها على المسافرين والزوار.